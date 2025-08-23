Juric netto su Lookman: "L'Atalanta fa i suoi interessi. Quando uno forza..."

BERGAMO - Inizia l’era Ivan Juric . O per meglio dire, l’era ufficiale perché domani il tecnico ex Torino, Roma e Southampton siederà per la prima volta in una partita ufficiale sulla panchina dell’Atalanta. E alla vigila della sfida contro il Pisa fa il punto in conferenza stampa sullo stato di salute del gruppo, dei nuovi arrivati e soprattutto pone l’accento sull’annosa questione legata a Lookman . Il calciatore è stato multato per i 15 giorni di assenza ingiustificata per il caso di mercato con l'Inter, è tornato martedì mattina e si allenerà a margine della squadra fino al 2 settembre, fino al termine del mercato estivo. Juric, come al suo solito, è schietto e sincero e difende l’operato della società.

Su Lookman

"Quando un giocatore forza la mano, a pagarne le conseguenze sono i tifosi, che mettono passione e cuore. Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione dei tifosi resta, ci mettono le emozioni e il cuore e quindi ci rimangono male. Quella di Lookman è una situazione tipica che il mercato sta creando negli ultimi anni". Nel frattempo sono apparsi gli striscioni, poco prima dell'ingresso e lungo il corso Europa a Ciserano, all’indirizzo del calciatore. "La maglia va onorata... un'altra cazzata non verrà giustificata", firmato '1907', ovvero la Curva Nord, era stato il primo. Non disposti a perdonare, invece, i fan della 'Vecchia Guardia': "Meglio la B che uno in squadra così". Juric parla dei nuovi arrivati “Krstovic, Zalewski, Ahanor, Kossounou e Sulemana hanno margini enormi. I primi due sono arrivati da poco, ma sono già pronti a dare il loro contributo, dall’inizio o a gara in corso". Chi invece partirà titolare è Gianluca Scamacca: “Non è ancora al cento per cento, ma ha lavorato benissimo e può partire titolare. Lo considero pronto".

Sul Pisa di Gilardino

“Mi aspetto ciò che ho visto in questi quaranta giorni: partecipazione, applicazione e voglia di migliorarsi. Se i ragazzi giocheranno a mente libera, possono fare molto bene. Possiamo adattarci a più sistemi, anche se l’idea principale resta il trequartista dietro la punta. I due centravanti insieme? Per ora non è nelle mie intenzioni. Vogliamo costruire una squadra coesa, con esperienza e freschezza. L’Atalanta deve lavorare in silenzio, con umiltà e concentrazione. Sarà un campionato difficile, ma anche molto stimolante. Sulla partita di domani Gilardino (che parla così della sfida) è un tecnico preparato, le sue squadre difendono con ordine ma sanno anche proporre gioco. Li affronteremo con grande rispetto”. L’Atalanta riparte e vuol continuare a stupire, in Italia, come in Europa.