Juric: "Ederson non partirà per Parma, cosa penso dei sorteggi e su Lookman.."

Ivan Juric è alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo aver steccato la prima in casa contro il Pisa . Il tecnico croato domani alle 18,30 sarà di scena a Parma per sfidare una squadra ancora in costruzione a causa delle tante partenze estive. La notizia dell'ultim'ora, negativa per l' Atalanta , è rappresentata dall'infortunio di Ederson con il centrocampista brasiliano che per un fastidio al ginocchio non ci sarà e non verrà rischiato. Tra le note positive però c'è il ritorno a gol di Scamacca , una notizia positiva per la Dea e per la Nazionale che potrà contare su un giocatore che anche dal punto di vista fisico sta ritrovando la miglior condizione.

Juric presenta la sfida contro il Parma

Ivan Juric in conferenza stampa ha fatto il punto sulle condizioni fisiche in cui versa la sua squadra, parlando anche della sua prossima avversaria: "Contro il Pisa siamo stati protagonisti di un buon secondo tempo e dobbiamo ripartire da lì. Inizialmente abbiamo perso tanti duelli aerei e questo ci ha penalizzato. Contro il Parma invece mi aspetto una gara diversa, bisogna vincere i contrasti e avere più qualità in fase di finalizzazione. Loro possono metterci in difficoltà sulle palle inattive e alternano momenti in cui difendono bassi ad altri in cui attaccano con più effettivi, ci vorrà equilibrio".

Condizioni generali della squadra e caso Lookman

Il tecnico croato ha parlato della situazione legata a Lookman, annunciando l'indisponibilità di Ederson: "Per un fastidio al ginocchio non ci sarà. Su Lookman è difficile prevedere cosa accadrà, non dipende solo da noi". Poi una valutazione generale sulla sua squadra: " Samardzic lo vedo trequartista, ho un debole verso di lui. Maldini si sta impegnando tanto per essere dentro la gara, quello che gli mancava nel passato. Per Zalewski si tratta della prima partita intera che disputa da quando ero a Roma. In fase difensiva deve migliorare. Quando attacca sappiamo che è veramente forte, usa entrambi i piedi. De Ketelaere è un trascinatore perchè fa giocare bene la squadra. Vorrei però migliorasse e diventasse più cattivo".

Impressioni sul sorteggio Champions

Juric si è soffermato anche sul sorteggio di Champions che ieri ha svelato il cammino europeo dell'Atalanta: "Affronteremo tutte squadre forti, nessuna ha punti deboli, comprese Union e Slavia Praga che hanno ottimi giocatori e praticano un bel calcio. Confrontarsi contro campioni come PSG e Chelsea sarà tosta, dovremo migliorare dal punto di vista tecnico e qualitativo".