Juric non convoca Lookman per Atalanta-Lecce: “Situazione spiacevole”. Anche Scamacca out

Benzina sul fuoco. Ivan Juric , alla vigilia della partita Atalanta-Lecce , pone subito l’accento sulla delicata questione, ancora irrisolta, di Ademola Lookman . “La situazione è molto spiacevole, abbiamo bisogno di un senso di appartenenza diverso”. Nella conferenza stampa alla vigilia del match, Ivan Juric ha fatto chiarezza sulla situazione del nigeriano. “Ademola per domani non sarà pronto. Ho sentito come allenatore che abbiamo bisogno di altre cose: spirito, umiltà, sentire bene la maglia. Serve fare meglio e prendersi anche delle responsabilità. Serve appartenenza. Io domani voglio vincere”. Nel frattempo attorno a Lookman anche la situazione ambientale è pessima. In città, nei pressi dello stadio, sono comparsi nelle ultime ore messaggi niente affatto concilianti (" Lookman indegno" ) da parte della tifoseria bergamasca nei confronti del giocatore. L’ Atalanta ha un obiettivo chiaro: iniziare a vincere per riavvicinarsi alle parti alte della classifica.

Il punto su Scamacca e gli altri

I nerazzurri ancora a secco di vittorie e lo fanno senza Scamacca, Ederson e appunto Lookman. “Gianluca ha una semplice infiammazione. Domani anche lui non ci sarà. Ha reagito molto bene quando ha recuperato, però non ci aspettavamo questo stop”. Poi sulla partita: “Mi aspetto una gara tosta, sono state tutte gare equilibrate, si fa fatica, come abbiamo fatto noi. Voglio vincere, abbiamo una voglia matta di farlo, non siamo riusciti a farlo nelle prime due, abbiamo bisogno di più voglia di portare il risultato a casa". Il tecnico parla di Scalvini: “E' un ragazzo di prospettiva, ma ha una grande voglia di lavorare. Avrà la sua occasione e a Parma l'ho visto abbastanza bene: sta migliorando. Pasalic in mezzo al campo ha permesso di concludere l'azione. Lazar ha grandissime qualità, è un ragazzo splendido. In questo momento è penalizzato visto che sta giocando De Ketelaere, ma nelle prossime partite dimostrerà quanto è forte". Poi su su Musah e Bellanova: “Musah ci può dare fisicità e può darci veramente tanto in questi mesi. L'ho visto veramente bene. Bellanova deve rimanere umile, trovare qualità nell'ultimo passaggio e stiamo lavorando sotto questo aspetto per continuare a farlo crescere".