Atalanta, Juric senza paura: "Non sono spaventato. Ecco come possiamo battere il Psg"

"Emozionato per la mia prova volta in Champions ? Non direi, da parte mia c'è molta concentrazione per preparare bene la partita. Non sono spaventato, semmai curioso di vedere la miglior squadra in Europa, ci siamo preparati bene cercando di fare una grande partita". Così a Sky Sport, Ivan Juric tecnico dell' Atalanta , alla vigilia della sfida contro il Psg . "Abbiamo preparato questa sfida con coraggio, loro hanno velocità e palleggio in attacco, dobbiamo saperli affrontare a viso aperto. Chiaro che le assenze di Ederson, Scamacca e Kolasinac ci sono ma i ragazzi sono pronti e giocano vogliosi di fare bene, sono fiducioso. La vittoria di domenica ci è servita per affrontare questa sfida con fiducia. Il caso Lookman ? Siamo molto sereni e chiari, pensiamo solo alla partita di domani", ha aggiunto.

"Il Psg ha qualche assenza, ma ce l'abbiamo anche noi, i loro cambi sono all'altezza. Siamo pronti ad affrontarla bene: cercheremo di sfruttare i punti deboli, dobbiamo essere perfetti nella fase difensiva contro giocatori veloci e tecnici" ha poi dichiarato Juric in conferenza stampa dal Parco dei Principi di Parigi. Il tecnico dei bergamaschi non si sbilancia sulla formazione, ma indica la strada ai suoi: "Tatticamente bisogna adottare altre misure rispetto al campionato, ancora dobbiamo decidere chi mettere in campo. Se si riesce a reggere l'urto offensivo del Psg, possono aprirsi spazi da sfruttare. Va evitato il primo pressing per poter fare male a un avversario così forte. Luis Enrique propone un calcio bello e diverso, da innovatore. Si è meritato la Champions l'anno scorso: è un grandissimo allenatore".

De Roon: "Il nuovo format mi piace molto"

In conferenza stampa presente anche il capitano nerazzurro Marten De Roon che domani potrà toccare quota 399 con la maglia orobica: "E' bello giocare la competizione più bella che c'è - ha dichiarato il centrocampista -, vuol dire che lo scorso anno abbiamo fatto bene. E' uno stadio bellissimo, sarà una grande sfida per noi, possiamo essere orgogliosi di essere qui, vogliamo dimostrare di aver meritato questa competizione. Il nuovo format mi piace molto, in ogni partita può succedere di tutto, dobbiamo preparare ogni partita nel migliore dei modi, questa sarà la sfida più difficile, contro la squadra più forte, dobbiamo avere coraggio, cattiveria e orgoglio".