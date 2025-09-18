Atalanta, oltre alla batosta gli infortuni: chi rischia di saltare la Juve

BERGAMO - Sconfitta ed acciaccata. L'Atalanta rientra a casa dopo il ko al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain con nuovi ingressi in infermeria. Charles De Ketelaere e Giorgio Scalvini rischiano di restare a box: il belga ha accusato un risentimento all'adduttore della coscia sinistro, mentrel'italiano ha accusato lo stesso problema all'adduttore destro. Domenica la Dea farà visita due volte a Torino nelle prossime due giornate: domenica contro i granata di Baroni e sabato 27 contro la Juventus. Se per l'ex Milan ci potrebbe essere una piccola possibilità di scendere in campo contro il Toro, improbabile che Juric rischi Scalvini contando che il giocatore è reduce da un intervento al crociato. Entrambi i giocatori dovrebbero rimanere fermi ai box con l'obiettivo di averli a disposizione per il big match contro i bianconeri. Per l'Atalanta è un momento complicato a livello di infortuni visto l'indisponibilità di tre giocatori chave quali Ederson, Scamacca e Kolasinac.