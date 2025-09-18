Lookman in gruppo, rapporto ricucito: le tappe del reintegro con l’Atalanta

Dopo settimane di incertezza, arriva una ventata d’aria fresca in casa Atalanta : Ademola Lookman è tornato ad allenarsi con il gruppo . L’attaccante nigeriano, protagonista di un momento di distanza dal club bergamasco e di un'estate calda, ha scelto di mettere da parte ogni incomprensione e ricucire il rapporto con società, allenatore e compagni. L'ala nigeriana ha quindi messo definitivamente da parte il rancore per la mancata cessione ed è pronto a dare a Juric i gol che sono mancati in questo inizio di stagione, dopo i 20 gol totali dello scorso anno.

Atalanta, Lookman torna in gruppo

Come riportato da Sky Sport, Lookman avrebbe comunicato direttamente al tecnico Ivan Juric la sua piena disponibilità a tornare in campo e dare il proprio contributo per la causa nerazzurra. Un gesto di maturità, accolto con favore dallo spogliatoio e dallo staff tecnico. Il primo segnale di distensione tra le parti sarebbe arrivato già dopo la vittoria interna contro il Lecce, quando si sono riaperti i canali di dialogo tra i rappresentanti del giocatore e la dirigenza atalantina. Da quel momento, il percorso di riavvicinamento è stato graduale ma deciso, fino all’incontro chiarificatore avvenuto nelle ultime ore, che ha sancito la definitiva riappacificazione. Lookman, che nella scorsa stagione si era imposto come uno degli uomini chiave dello scacchiere offensivo di Gian Piero Gasperini (oggi sostituito da Juric), torna dunque a pieno regime proprio in vista della delicata trasferta contro il Torino. Il suo rientro rappresenta un valore aggiunto importante per la Dea, impegnata su più fronti e bisognosa di qualità e profondità in attacco. Se la pace ritrovata sarà duratura lo dirà il tempo, ma per il momento a Bergamo si respira un cauto ottimismo.