Lookman, riecco l'Atalanta: l'ultimo colloquio con Juric per la svolta

BERGAMO - Con le ferite lasciate dalla nefasta gara di Parigi ancora da curare e la sfida al Torino da preparare, c’è una novità che potrebbe cambiare profondamente i valori tecnici che l' Atalanta può proporre in questa fase della stagione: Ademola Lookman , nella seduta di lavoro andata in scena ieri mattina al Centro Bortolotti di Zingonia, si è allenato in gruppo . Sono ore molto importanti in casa orobica, la delusione per il brutto esordio nella massima competizione europea tra i tifosi è forte. Ma ora i dettagli sulla questione Lookman. Dopo le parole di Juric in conferenza stampa sabato scorso, prima del Lecce, che avevano spiegato come il giocatore non fosse in grado di dare quello di cui la Dea oggi ha bisogno, tra domenica e lunedì la società aveva ricevuto segnali di distensione da parte del nigeriano con un colloquio avvenuto prima della partenza per Parigi. Ieri mattina l'attaccante dei nerazzurri ha parlato con Juric , confermando di voler voltare pagina e di essere pronto a dare il 100% alla causa nerazzurra. Esattamente quello che aspettavano e che avevano chiesto sia l'allenatore che la società nei giorni scorsi.

L'Atalanta ritrova Lookman

L'ultimo passaggio, ovvero il colloquio con lo spogliatoio, è andato in scena, sempre ieri, al Centro Bortolotti con il ragazzo che ha spiegato come, dopo un'estate difficile, ora abbia ritrovato serenità e motivazioni. Poi, via in campo a lavorare e Lookman insieme di nuovo ai compagni. Lo scenario, dunque, cambia completamente rispetto ai giorni scorsi e il fatto che Lookman lavori in gruppo è importantissimo anche perché in vista del Torino sono in forte dubbio sia De Ketelaere (fastidio all'adduttore sinistro) che Scamacca (anche ieri ha svolto terapie al ginocchio): avere o non avere il nigeriano farà una grande differenza.

Atalanta, gli infortuni e il Psg

Le condizioni di De Ketelaere, al pari di quelle di Scalvini che ha lo stesso fastidio all'adduttore ma alla gamba destra, saranno valutate nelle prossime ore con gli appositi approfondimenti strumentali. Tornando per un attimo alla gara contro il PSG, Juric ha certamente il merito di aver dimostrato coraggio. Un coraggio che visto il risultato andrà però calibrato, in futuro. "Abbiamo studiato il loro modo di giocare, se ti difendi e basta perdi male mentre provarci ad andare uomo contro uomo ha dato migliori risultati, in altre situazioni". Dentro un match ci sono tante cose da analizzare, chiaro che l'approccio e la conduzione di una gara come quella che avrebbe voluto vedere Juric passano da una precisione tecnica che deve rasentare la perfezione unita ad un ritmo davvero sostenuto. Né l’una né l’altro si sono visti.