Juric convoca Lookman per Torino-Atalanta: “Ademola dal 1'? Ci devo pensare"

" Lookman ? Ha parlato con me, con i compagni e con lo staff . È stato accolto bene e da domani sarà disponibile. Non ha ancora la massima autonomia, visto che si è allenato a parte per tanto tempo, ma in settimana ha lavorato molto bene". Così, nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta a Torino contro la sua ex squadra, il tecnico dell' Atalanta Ivan Juric ha commentato la possibilità di impiegare il forte attaccante nigeriano dal primo minuto: "Staremo a vedere , ha fatto pochi allenamenti in gruppo. Per noi resta un giocatore importante, ma valuterò".

Sui singoli

"Non esistono partite facili, potevamo fare gli stessi gol fatti contro il Lecce contro il Pisa, c’è stata più concretezza. Nelle difficoltà bisogna cercare di fare meglio. De Ketelaere è da valutare, visti i problemi avuti con il PSG. Scamacca non è pronto: valuteremo come sta settimana prossima. La squadra è motivatissima e l’ultima sconfitta a Parigi ci deve dare forza. De Roon è qui da tempo, lui come altri sono importanti per far capire cosa significa giocare nell’Atalanta. Ederson ha cominciato ad allenarsi con la Primavera, non credo sarà disponibile prima della sosta. Non dobbiamo accelerare i tempi. Zappacosta l’ho visto bene, arriverà il suo momento, lo tengo molto in considerazione. Problemi tattici? Ci sono anche i meriti degli avversari. Poi è vero che nel secondo tempo tiriamo di più in porta. Da Musah e da Krstovic ho visto buone cose. Ahanor va aspettato, ma con l’infortunio di Scalvini potrebbe avere oppurtunità importanti", ha aggiunto Ivan Juric.

Gli anni al Torino

"Penso di aver fatto dei begli anni a Torino. Abbiamo rimesso i conti a posto e siamo passati nella parte sinistra della classifica. Ora il Toro è una squadra più solida che può dare molte soluzioni. Hanno grandi giocatori che ti possono impensierire. A Roma hanno fatto una gara buonissima. In casa vorranno pressare un po’ di più. Differenze all'Atalanta? Lavorare qui è un modo diverso rispetto a Verona e Torino. Abbiamo grandi margini di miglioramento come Atalanta", ha concluso il tecnico della Dea.