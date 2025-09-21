Lookman e la seconda opportunità che la Dea gli dà

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Non è dato sapere se Lookman abbia deciso di tornare a Canossa, cioè a Zingonia, assalito dal rimpianto mentre assisteva davanti alla tv alla batosta atalantina in casa del Psg. Si presume che un giocatore al livello del Pallone d'oro africano dovrebbe desiderare sempre e comunque giocare in Champions League contro i Campioni d'Europa. Certo, anche Koopmeiners, tredici mesi fa, diede un calcio alla finale di Supercoppa Europea con il Abbonati per continuare a leggere Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi