Atalanta, le ultime dall'infermeria: verso la Juve, novità Ederson e De Ketelaere

Prosegue la preparazione dell'Atalanta in vista della sfida con la Juventus di sabato 27 settembre. Piena emergenza per la Dea: alla lunga lista degli infortunati si sono aggiunti Hien e Zalewski, usciti anzitempo nell'ultima di campionato contro il Torino. I due si sono sottoposti agli esami strumentali e nella giornata odierna hanno svolto le terapie insieme a Scalvini, che ha avuto un nuovo problema fisico in Champions contro il Psg poco dopo il suo ingresso in campo, Scamacca e il lungodegente Bakker, reduce dalla rottura del crociato. Nessuno di questi sarà presente all'Allianz Stadium, neanche Scamacca: "Il suo ginocchio continua a non sfiammarsi e restano incerti i tempi del suo rientro in campo", scrive il Corriere di Bergamo.
Ederson e De Keteleare verso il rientro
Le buone notizie arrivano dagli altri tre elementi della rosa fermi per infortunio. Partendo da Kolasinac, fuori da aprile per rottura del legamento crociato anteriore e lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il bosniaco si è allenato con l'under 19: inizia dunque gradualmente il suo ritorno. Ederson è alle prese con l'infiammazione al menisco, ma oggi ha svolto lavoro individuale in campo, diviso tra corse e palleggi con i ragazzi della Primavera. Lavoro individuale anche per De Keteleare, che potrebbe tornare a disposizione già per la sfida con la Juve dopo il risentimento fasciale all’ileopsoas accusato a Parigi. Secondo il Corriere di Bergamo partirebbe comunque dalla panchina, entrando magari a gara in corso, così come Lookman: conferme in vista per Samardzic e Sulemana sulla trequarti alle spalle di Krstovic.