Atalanta, le ultime dall'infermeria: verso la Juve, novità Ederson e De Ketelaere

Prosegue la preparazione dell'Atalanta in vista della sfida con la Juventus di sabato 27 settembre. Piena emergenza per la Dea: alla lunga lista degli infortunati si sono aggiunti Hien e Zalewski, usciti anzitempo nell'ultima di campionato contro il Torino. I due si sono sottoposti agli esami strumentali e nella giornata odierna hanno svolto le terapie insieme a Scalvini, che ha avuto un nuovo problema fisico in Champions contro il Psg poco dopo il suo ingresso in campo, Scamacca e il lungodegente Bakker, reduce dalla rottura del crociato. Nessuno di questi sarà presente all'Allianz Stadium, neanche Scamacca: "Il suo ginocchio continua a non sfiammarsi e restano incerti i tempi del suo rientro in campo", scrive il Corriere di Bergamo.