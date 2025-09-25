Atalanta, De Ketelaere verso il recupero contro la Juve. Ancora sotto terapie Hien

Charles De Ketelaere ha lavorato in parte insieme al resto della squadra nell'allenamento di stamattina a Zingonia e può rientrare quantomeno fra i convocati dell'Atalanta sabato in casa della Juventus. L'attaccante belga, uscito all'intervallo in Champions League a Parigi mercoledì scorso, ha recuperato dal risentimento all'ileopsoas, muscolo tra anca e femore, saltando fin qui solo la partita di campionato col Torino domenica scorsa.
Hien verso il recupero
Ancora sotto terapie, invece, il difensore Isak Hien, che probabilmente recupererà anche se in extremis per la partita di Champions martedì prossimo a Bergamo contro il Club Brugge. Per lui, uscito dopo 27 minuti nell'ultima partita di serie A, c'è il risentimento all'adduttore lungo a sinistra. Tutti gli altri infortunati si rivedranno dopo la sosta. Quello col Psg, Giorgio Scalvini, soffre della lesione di primo grado all'adduttore destro, mentre Nicola Zalewski, sostitituito al 10' all'Olimpico di Torino, al bicipite femorale destro. I lungodegenti Ederson e Kolasinac si allenano a parte e con la Primavera, mentre Scamacca ha ancora il ginocchio sinistro infiammato.