Atalanta, De Ketelaere verso il recupero contro la Juve. Ancora sotto terapie Hien

Charles De Ketelaere ha lavorato in parte insieme al resto della squadra nell'allenamento di stamattina a Zingonia e può rientrare quantomeno fra i convocati dell'Atalanta sabato in casa della Juventus. L'attaccante belga, uscito all'intervallo in Champions League a Parigi mercoledì scorso, ha recuperato dal risentimento all'ileopsoas, muscolo tra anca e femore, saltando fin qui solo la partita di campionato col Torino domenica scorsa.