Juric mette in guardia l'Atalanta: "La Juve ha tante soluzioni. De Ketelaere, Ederson e Lookman..."

Giornata di vigilia per il big match del quinto turno di Serie A tra Juventus ed Atalanta, in programma all'Allianz Stadium di Torino sabato 27 settembre alle ore 18. Una partita che potrebbe dire già tanto per entrambe le squadre, con i bianconeri che vogliono rimanere sulla scia del Napoli ed i nerazzurri che vengono invece da due vittorie consecutive in campionato. Proprio degli obiettivi dei bergamaschi per questa partita ha parlato Ivan Juric in conferenza stampa.
Juric sulla Juve: "Sarà dura, lo abbiamo già visto"
L'allenatore ha iniziato la conferenza parlando della sfida contro il suo connazionale Igor Tudor: "Mi aspetto domani di affrontare una gara dove loro hanno tante scelte. Sarà dura e lo abbiamo riscontrato nell'amichevole, vogliamo cercare di fare il massimo ed essere umili. Affrontiamo una squadra che ha tante soluzioni tecniche, l'Atalanta deve pensare a sé stessa senza problemi. Mi brucia ancora molto il pareggio contro il Pisa. Poi la squadra si è sbloccata in attacco e vogliamo continuare così".
Atalanta, il punto di Juric sugli infortuni
Quindi il punto sugli infortunati: "Viviamo alla giornata. Domani ci sarà De Ketelaere mentre gli altri verranno valutati se sarà possibile recuperarli per martedì. Ederson potrebbe esserci per martedì, ma vedremo. Lookman? Si sta allenando bene e pian piano cercheremo di farlo ritornare a pieno regime. Scamacca? Difficile oggi dare una data precisa per il rientro, non è facile per lui. Quello che gli dico è di continuare a lavorare e fare bene, speriamo di recuperarlo il prima possibile".
Juric sui singoli
Juric ha quindi continuato parlando del momento della sua squadra: "Ahanor ha giocato molto bene a Torino, ha fatto una partita attenta e bisogna continuare così. L'attacco? Sono contento perché hanno fatto tutti e tre una grande gara. Ci danno molta sostanza e qualità, secondo me sono molto più di semplici alternative". Poi sulla possibile nuova chance per Maldini dopo alcune prestazioni negative: "Deve migliorare tanto sotto certi aspetti. Daniel ha qualità, ma deve completarsi nella maniera migliore possibili considerando le sue potenzialità. Sono molto contento di chi è subentrato domenica scorsa. E' una cosa significativa perché all'Atalanta sono pronti a tutto e chi è entrato al posto di Zalewski e Hien ha fatto molto bene. Carnesecchi? Sta facendo bene e sono convinto che possa crescere ancora tra i pali".
Juric ammette: "La Juve ha tante soluzioni"
Poi su che cosa si aspetta dalla Juve: "Hanno Conceicao, Zhegrova, Yildiz e anche delle punte. Hanno velocità, tecnica e tantissime soluzioni. Bisognerà farsi trovare pronti sia in fase offensiva che difensiva. Ricordi dall'esperienza al Toro? Non ci penso, sono concentrato sul presente e nel fare bene con l'Atalanta". Infine su Krstovic e la possibilità di schierare un tridente allo Stadium: "Lui deve pensare a fare il massimo. Ha una grande voglia di lavorare, ma ci sono dei dettagli su cui può fare la differenza. Nikola si impegna sempre e quando sbaglia impara. Ha una mentalità vincente con l'obiettivo di fare bene. Per domani abbiamo sia Lookman che De Ketelaere, ora devo scegliere davanti considerando che ho tante soluzioni offensive. Staremo a vedere".
