Juric mette in guardia l'Atalanta: "La Juve ha tante soluzioni. De Ketelaere, Ederson e Lookman..."

Juric sui singoli

Juric ha quindi continuato parlando del momento della sua squadra: "Ahanor ha giocato molto bene a Torino, ha fatto una partita attenta e bisogna continuare così. L'attacco? Sono contento perché hanno fatto tutti e tre una grande gara. Ci danno molta sostanza e qualità, secondo me sono molto più di semplici alternative". Poi sulla possibile nuova chance per Maldini dopo alcune prestazioni negative: "Deve migliorare tanto sotto certi aspetti. Daniel ha qualità, ma deve completarsi nella maniera migliore possibili considerando le sue potenzialità. Sono molto contento di chi è subentrato domenica scorsa. E' una cosa significativa perché all'Atalanta sono pronti a tutto e chi è entrato al posto di Zalewski e Hien ha fatto molto bene. Carnesecchi? Sta facendo bene e sono convinto che possa crescere ancora tra i pali".