Juric: “Tifosi Atalanta straordinari, daremo tutto. Infortuni? Mai successo nella mia carriera"

Domani sera, l’Atalanta scenderà in campo al Gewiss Stadium contro il Como per la sesta giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 20:45, con i nerazzurri chiamati a confermare la crescita della squadra nonostante l’emergenza infortuni che ha colpito in particolare la retroguardia. Gli orobici sono attualmente sesti in classifica con 9 punti, a tre lunghezze dal Milan capolista, e a due dalla Juventus quarta e ultima squadra nella zona Champions League. Alla vigilia del match, l’allenatore Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa, toccando diversi temi: dalla gestione degli indisponibili alla soddisfazione per l’affetto della Curva, fino al percorso dei giovani e alle prospettive di alcuni singoli.
Difesa corta e gestione degli infortuni
Juric non nasconde le difficoltà: “Vediamo domani. Poi faremo le nostre valutazioni oggi anche su Hien”. Il tecnico ha spiegato come i tanti problemi fisici stiano condizionando la squadra: “Non mi è mai capitato nella mia carriera. Certe volte è veramente un caso o magari potrebbe essere causato da tutta una serie di cose. Zalewski e Scalvini sono stati quelli che mi hanno scombussolato un po' i piani. Cercheremo di andare avanti”. Sul piano tattico non è escluso un cambio modulo: “Soluzione a 4? Si può essere una soluzione. Staremo a vedere”. Per quanto riguarda i singoli, si attende l’evoluzione per Kolasinac e Scamacca: “Valuteremo giorno per giorno. Per Kolasinac si vedrà più avanti, verranno valutate anche le condizioni di Scamacca”.
L’affetto della Curva e le scelte di formazione
Juric ha dedicato parole sentite ai tifosi: “Sono in debito con loro. Mi hanno sempre dimostrato grande affetto dal primo giorno e sono felice del loro attaccamento”. Sulla gestione della rosa: “Molto considerando che tutti si sono fatti trovare pronti e hanno dato sempre il massimo”. Sull’assenza di De Roon il tecnico resta fiducioso: “Lì siamo abbastanza coperti e l’Atalanta ha dei centrocampisti che sicuramente possono dare una grande mano”. Attenzione anche alle condizioni di Ederson e Lookman: “Dipenderà molto dalle loro condizioni. Contro il Brugge hanno giocato, e la strada è sicuramente quella giusta per poter ritrovare la miglior forma. Vedremo”. Su Obric: “Ha bisogno di tempo, sicuramente è un giocatore su cui fare le valutazioni”. Non manca un pensiero per Bernasconi: “È un ragazzo che fin dall’inizio si è sempre impegnato ed è cresciuto molto. È giovane e può migliorare, ma la strada è quella giusta: ha grande talento”.
Concentrazione, giovani e prospettive future
Juric ha apprezzato la prova recente della squadra contro il Club Brugge: “Mi è piaciuta molto la concentrazione della squadra. Ha dimostrato di saper reagire dimostrandosi compatta e sono contento della voglia che ha trasmesso la squadra. Dobbiamo continuare così”. Non si escludono novità dalla panchina: “Non è da escludere qualche riadattamento, vedremo se riusciremo a recuperare Hien, ma in tal caso siamo comunque coperti”. Chiusura su Sulemana e sulle prospettive generali: “Sulemana è partito bene: sta migliorando sotto il profilo dello spirito. Staremo a vedere domani in campionato prima di dare un primo bilancio dopo sei giornate”.
Domani sera, l’Atalanta scenderà in campo al Gewiss Stadium contro il Como per la sesta giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 20:45, con i nerazzurri chiamati a confermare la crescita della squadra nonostante l’emergenza infortuni che ha colpito in particolare la retroguardia. Gli orobici sono attualmente sesti in classifica con 9 punti, a tre lunghezze dal Milan capolista, e a due dalla Juventus quarta e ultima squadra nella zona Champions League. Alla vigilia del match, l’allenatore Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa, toccando diversi temi: dalla gestione degli indisponibili alla soddisfazione per l’affetto della Curva, fino al percorso dei giovani e alle prospettive di alcuni singoli.
Difesa corta e gestione degli infortuni
Juric non nasconde le difficoltà: “Vediamo domani. Poi faremo le nostre valutazioni oggi anche su Hien”. Il tecnico ha spiegato come i tanti problemi fisici stiano condizionando la squadra: “Non mi è mai capitato nella mia carriera. Certe volte è veramente un caso o magari potrebbe essere causato da tutta una serie di cose. Zalewski e Scalvini sono stati quelli che mi hanno scombussolato un po' i piani. Cercheremo di andare avanti”. Sul piano tattico non è escluso un cambio modulo: “Soluzione a 4? Si può essere una soluzione. Staremo a vedere”. Per quanto riguarda i singoli, si attende l’evoluzione per Kolasinac e Scamacca: “Valuteremo giorno per giorno. Per Kolasinac si vedrà più avanti, verranno valutate anche le condizioni di Scamacca”.
L’affetto della Curva e le scelte di formazione
Juric ha dedicato parole sentite ai tifosi: “Sono in debito con loro. Mi hanno sempre dimostrato grande affetto dal primo giorno e sono felice del loro attaccamento”. Sulla gestione della rosa: “Molto considerando che tutti si sono fatti trovare pronti e hanno dato sempre il massimo”. Sull’assenza di De Roon il tecnico resta fiducioso: “Lì siamo abbastanza coperti e l’Atalanta ha dei centrocampisti che sicuramente possono dare una grande mano”. Attenzione anche alle condizioni di Ederson e Lookman: “Dipenderà molto dalle loro condizioni. Contro il Brugge hanno giocato, e la strada è sicuramente quella giusta per poter ritrovare la miglior forma. Vedremo”. Su Obric: “Ha bisogno di tempo, sicuramente è un giocatore su cui fare le valutazioni”. Non manca un pensiero per Bernasconi: “È un ragazzo che fin dall’inizio si è sempre impegnato ed è cresciuto molto. È giovane e può migliorare, ma la strada è quella giusta: ha grande talento”.