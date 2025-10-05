Juric: "Atalanta, abbiamo dominato. A Lookman è mancata una piccola cosa"

Ritmi alti e tanto spettacolo per lunghi tratti di partita alla New Balance Arena di Bergamo, dove Atalanta e Como fanno 1-1, raccogliendo entrambe il secondo pareggio consecutivo in campionato. Tante assenze, da una parte e dall'altra, tanto che la Dea ha appena cinque giocatori di movimento in panchina . Ma Juric può contare su Ederson e Lookman, entrambi all'esordio da titolare in campionato dopo aver giocato dall'inizio contro il Bruges. Nel Como guidato da Guindos (in panchina al posto dello squalificato Fabregas), invece, c'è Baturina nella posizione solitamente ricoperta da Rodriguez. Hien con un recupero su Douvikas, dà il via all'azione che porta al gol di Samardzic al 6'. Al 19' arriva il pareggio firmato Perrone , che recupera palla al limite su Pasalic e poi tenta il cross d'esterno per servire Douvikas; il centrocampista colpisce male e fa partire una traiettoria che sbatte sul palo e poi supera la linea di porta, beffando Carnesecchi. La Dea spinge, provandoci più volte con Sulemana e Lookman ed il subentrato Maldini, con il Como costretto a ricorrere spesso al fallo tattico. Alla fine, la formazione bergamasca non riesce a sfondare e il risultato non cambia . Al termine del match ha parlato Ivan Juric , in merito a quella che è stata la prestazione dell'Atalanta.

Juric: "Complimenti ai ragazzi. Soddisfatto di Ahanor e Bernasconi"

"Stasera miglior partita della mia gestione vista anche l'emergenza? Complimenti ai ragazzi, poco tempo per recuperare dopo la Champions. Il Como sappiamo tutti come gioca. Abbiamo pressato bene e rubato palla, ci sono mancate piccole cose per vincere una partita dominata contro una squadra che ha fatto un gran bel percorso". Queste le parole rilasciate da Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio per 1-1 contro il Como di Fabregas, out per squalifica quest'oggi e sostituito da Guindos. "Adesso qualcuno andrà in nazionale e cercheremo di migliorare chi rimane. Oggi Lookman ha fatto un altro passo in avanti, gli mancava un tocco per fare gol. Un peccato, per lui ed Ederson" ha affermato il tecnico croato sul reintegrato Lookman e su Ederson - al rientro dall'infortunio -, passando poi ai giovani Ahanor e Bernasconi: "Soddisfatti di lui e Bernasconi, non era scontato contro Paz che ha fatto una partita strepitosa. Sono molto soddisfatto".

"Ci sono basi importanti, mabisogna aggiungere altre cose..."

"Io penso che il Como sia venuto a giocare la sua partita, senza rinunciare e rischiando sulle palle che noi abbiamo rubato. Noi abbiamo fatto molto bene, in costruzione da dietro, abbiamo fatto in questo senso un passo avanti" ha affermato Juric, che poi ha parlato del suo arrivo a Bergamo e dell'inizio di stagione tutt'altro che facile: "Quando rientri in una situazione dove trovi cultura del lavoro... non è semplice, devi ereditare ma bene. Devi poi cambiare le cose che possano andar meglio. I ragazzi mi stanno dando soddisfazioni, ci sono basi importanti, ma aggiungiamo altre cose come il gioco da dietro. Però mancano punti per essere un po' più su (in classifica, ndr), tra questa partita e quella col Pisa". E sulla concretizzazione delle occasioni in attacco: "Dipende sempre dalla qualità dei giocatori. A volte lo sottovalutiamo, ma se torna Lookman e si ripresenta Scamacca... con i cambi potremo essere una squadra buona e forte perché i giocatori sono bravi."