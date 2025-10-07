Juric, la rivincita di Ivan: bilancio Dea ok e Atalanta già in mano

Sosta benedetta per l'Atalanta di Juric. La formazione orobica, nell'ultima settimana protagonista dei pareggi per 1-1 contro Juventus e Como oltre che della rimonta con vittoria per 2-1 contro il Club Brugge, ha bisogno di recuperare giocatori importanti e le due settimane che separano la squadra dal prossimo impegno (Atalanta-Lazio del 19 ottobre, ore 18) saranno utili per sistemare un po' di situazioni d'emergenza. I nerazzurri hanno chiuso questa prima parte di stagione con 10 punti in 6 giornate, e con più attenzione a certi dettagli ne sarebbero potuti arrivare almeno 4 in più (contro Pisa e Como la Dea avrebbe meritato di vincere, ai punti) ma è comunque significativo notare come siano stati raggiunti buoni risultati anche senza diversi elementi di primo livello e con giocatori del calibro di Ederson e Lookman che sono appena rientrati. Uno dei meriti più evidenti di Juric è proprio questo, riuscire a dare un'identità alla squadra è complicato, e quando succede di riuscirci senza che in campo ci siano i principali protagonisti questo dà ancora più valore al lavoro portato avanti dal croato.