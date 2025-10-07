Juric, la rivincita di Ivan: bilancio Dea ok e Atalanta già in mano

Sosta benedetta per l'Atalanta di Juric. La formazione orobica, nell'ultima settimana protagonista dei pareggi per 1-1 contro Juventus e Como oltre che della rimonta con vittoria per 2-1 contro il Club Brugge, ha bisogno di recuperare giocatori importanti e le due settimane che separano la squadra dal prossimo impegno (Atalanta-Lazio del 19 ottobre, ore 18) saranno utili per sistemare un po' di situazioni d'emergenza. I nerazzurri hanno chiuso questa prima parte di stagione con 10 punti in 6 giornate, e con più attenzione a certi dettagli ne sarebbero potuti arrivare almeno 4 in più (contro Pisa e Como la Dea avrebbe meritato di vincere, ai punti) ma è comunque significativo notare come siano stati raggiunti buoni risultati anche senza diversi elementi di primo livello e con giocatori del calibro di Ederson e Lookman che sono appena rientrati. Uno dei meriti più evidenti di Juric è proprio questo, riuscire a dare un'identità alla squadra è complicato, e quando succede di riuscirci senza che in campo ci siano i principali protagonisti questo dà ancora più valore al lavoro portato avanti dal croato.
Ben nove convocati nelle nazionali oltre Obric
Il periodo appena trascorso ha poi permesso all’Atalanta di scoprire quanto possano essere preziosi i vari Ahanor (2008, un vero talento), Bernasconi, Samardzic, Sulemana e Musah per un gruppo che ha dei valori evidenti e che in questo momento ha come obiettivo primario quello di ripartire con un ciclo pieno di soddisfazioni mantenendo un posto di prestigio nel campionato italiano. In attesa di avere novità dagli infortunati, i convocati dalle nazionali che saranno impegnati sono 9 oltre al giovane Obric che è stato chiamato dalla Under 21 slovena. La lista comprende Carnesecchi (Italia), De Ketelaere (Belgio), Djimsiti (Albania), Hien (Svezia), Krstovic (Montenegro), Lookman (Nigeria), Pasalic (Croazia), Samardzic (Serbia) e Sulemana (Ghana) con particolare attenzione che va riservata alle condizioni di De Ketelaere e Hien reduci da problemi muscolari.