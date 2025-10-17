Atalanta, 118 anni e una statua per sempre

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Il 17 ottobre 2017 l'Atalanta compiva 110 anni. Davanti al notaio, Luca Percassi firmava l'atto d'acquisto dello stadio. Oggi, 17 ottobre 2025, sul piazzale antistante la Curva dedicata a Piermario Morosini, una moltitudine si ritrova in serata per scoprire la statua dedicata a Bergamo campione, fortemente voluta dai bergamaschi per onorare la squadra simbolo. L'inaugurazione non poteva cadere in un giorno migliore:
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi