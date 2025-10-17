Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Atalanta, 118 anni e una statua per sempre

Nel giorno del suo compleanno, all'esterno della Curva Morosini, i tifosi inaugurano il monumento che celebra la storica Europa League di una Dea che continua a correre e non si è mai sentita così bene
Xavier Jacobelli
1 min
Atalanta, 118 anni e una statua per sempre
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

Il 17 ottobre 2017 l'Atalanta compiva 110 anni. Davanti al notaio, Luca Percassi firmava l'atto d'acquisto dello stadio. Oggi, 17 ottobre 2025, sul piazzale antistante la Curva dedicata a Piermario Morosini, una moltitudine si ritrova in serata per scoprire la statua dedicata a Bergamo campione, fortemente voluta dai bergamaschi per onorare la squadra simbolo. L'inaugurazione non poteva cadere in un giorno migliore:

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte