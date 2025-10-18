Juric: “Voglio il miglior De Ketelaere. Lookman? Tocca capire la condizione”

BERGAMO - L'Atalanta di Ivan Juric, reduce da due pareggi consecutivi, ospita la Lazio domenica alle 18:00 per cercare di sbloccarsi. L'allenatore della Dea ha parlato così nella conferenza stampa della vigilia: "Ci stiamo evolvendo su certe cose. Riuscire a rubare palla il prima possibile, ma anche quando la squadra si abbassava tendeva sempre a colpire al momento giusto. Firmare per un pareggio? No, in passato ci sono state tante belle sfide. Lazio squadra di grande qualità e hanno anche grandissima velocità e possono risultare pericolosi".
Scamacca, Brescianini ed Ahanor
"Gianluca deve ritrovare la condizione giusta. Ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Poi valuteremo in vista del match e anche nelle prossime partite. Tutta la settimana hanno lavorato bene. Valuteremo poi se saranno pronti o dal primo minuto oppure a gara in corso. Marco mi sta dando una grande mano a centrocampo. Può fare bene sia davanti che dietro: l'unico problema è che siamo in tanti a centrocampo, però sono convinto che può fare bene e darci una grande mano. Mentre Honest ha fatto molto bene e ha dato un grande contributo dietro. Le valutazioni saranno tecniche, ma tutti saranno pronti ovviamente a dare il loro contributo".
Bollettino medico
"Il tema degli infortuni è interessante. A volte succede per caso, altre volte perché i giocatori giocano al massimo per 4-5 partite di fila e il corpo rischia di cedere. Bisogna curare tutti gli aspetti e i carichi di lavoro. Lo stiamo facendo grazie alle tante partite consecutive. Riuscire a gestire bene i carichi è fondamentale. Alcuni giocatori reggono senza problemi, altri invece spingono molto per giocare a certi livelli ma poi cedono. Serve fare un lavoro individuale per capire chi ha bisogno di più recupero. Abbiamo fuori Kolasinac, Kossounou, Bellanova, Zalewski che è appena rientrato, e Scamacca che non sta ancora bene. Loro hanno qualche assenza - penso a Zaccagni e altri - ma comunque non gli mancano tantissimi giocatori rispetto a noi. Vedremo nella partita. Questa sensazione di famiglia, di essere protetti, mi piace. C'è una grande similitudine tra Spalato, Verona e Bergamo: il grande amore verso la propria squadra e la propria città".
Le incognite De Ketelaere e Lookman
"De Ketelaere e Lookman sono un'incognita poiché abbiamo fatto pochi allenamenti insieme a loro. Ma ho grande fiducia che si presentino bene. Charles può giocare, non è una prima punta come non lo è Ademola. L’importante è che torni ai livelli prima dell’infortunio, deve essere in confidenza, chiedere la palla".
"Essere più cinici in zona gol"
"Abbiamo giocatori bravissimi in zona gol. Abbiamo notato che Kamaldeen, per esempio, ora sta facendo meglio rispetto alle prime giornate in situazioni simili. È un aspetto su cui stiamo lavorando: diventare più cinici davanti alla porta".
