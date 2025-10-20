Scalvini infortunato, altra lesione muscolare: tempi di recupero e quali gare dell'Atalanta salterà

Arrivano brutte notizie in casa Atalanta dopo il pareggio con la Lazio . La formazione nerazzurra, infatti, come riferisce Sky Sport, perde ancora una volta un suo difensore per infortunio: si tratta di Giorgio Scalvini , che proprio con i biancocelesti ha riportatonuna lesione di primo grado al flessore sinistro. Il difensore nerazzurro non sarà a disposizione di Juric per i prossimi impegni: si tratta dell'ennesimo infortunio della carriera per il classe 2003 che era appena rientrato dopo un problema agli adduttori.

Quanto tempo starà fuori

I problemi per lui non finiscono qui. Scalvini, infatti, dovrà stare fermo per circa tre settimane e rientrerà dopo la sosta: salterà le gare contro Slavia Praga, Cremonese, Milan, Udinese e Sassuolo. Oltre ovviamente ai possibili impegni con la nazionale, dove avrebbe comunque avuto le sue chanche di convocazione con Gennaro Gattuso. Juric quindi dovrà correre ai ripari per sopperire ancora una volta alla sua assenza. Contro la Lazio dal 1' è stato schierato il classe 2008 Ahanor, che potrebbe quindi avere ancora spazio nella formazione nerazzurra.

Gli altri infortunati in casa Atalanta

L'infermeria dell'Atalanta continua a riempirsi quindi. Dall'inizio di stagione, infatti, la squadra di Juric è stata colpita su più fronti dal lato infortuni. Le buone notizie arrivano da Bellanova e Kossounou che potrebbero rientrare già in questa settimana. Tra gli indisponibili figurano ancora, invece, Bakker (rottura del crociato e possibile ritorno in campo a gennaio) e Kolasinac, che prosegue il suo iter riabilitativo e punta a tornare dopo la sosta.