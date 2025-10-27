Paradosso Atalanta: 68 tiri, ma solo 2 gol. Suona la sveglia di Carnesecchi: c'è il Milan

Eloquente il dato relativo alle ultime 4 partite. Ciononostante, la Dea è settima (2 vittorie e 6 pareggi), l'unica imbattuta in A e in piena zona playoff Champions. Fra il portiere e Juric chiarimento risolutore