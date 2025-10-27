Tuttosport.com

Paradosso Atalanta: 68 tiri, ma solo 2 gol. Suona la sveglia di Carnesecchi: c'è il Milan

Eloquente il dato relativo alle ultime 4 partite. Ciononostante, la Dea è settima (2 vittorie e 6 pareggi), l'unica imbattuta in A e in piena zona playoff Champions. Fra il portiere e Juric chiarimento risolutore
Xavier Jacobelli
1 min
Paradosso Atalanta: 68 tiri, ma solo 2 gol. Suona la sveglia di Carnesecchi: c'è il Milan© © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
Nelle ultime 4 partite (Atalanta-Como 1-1; Atalanta-Lazio 0-0; Atalanta-Slavia Praga 0-0; Cremonese-Atalanta 1-1), la squadra bergamasca ha contato 68 tiri, dei quali 21 in porta. Eppure, ha segnato appena 2 gol. Il dato statistico spiega molto della pareggite acuta. Ciononostante, la Dea è rimasta l'unica imbattuta dopo 8 giornate di campionato, è settima in classifica con un solo punto in meno rispetto a un anno

