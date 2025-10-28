Tuttosport.com

Juric amaro: “Milan dominato in lungo e in largo. Lookman uno spettacolo”

Il tecnico dell'Atalanta è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari interno contro i rossoneri
Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari interno dell'Atalanta contro il Milan deciso dalle reti di Ricci e Lookman. Il tecnico della Dea ha dichiarato: "Abbiamo dominato in lungo e in largo, il Milan ha fatto un tiro in porta e 5-10 minuti nel secondo tempo. Se c’era una squadra che meritava la vittoria quella oggi era l’Atalanta. Questa squadra meriterebbe più punti di quelli che ha".

Le parole di Juric

"Abbiamo fatto bene sia in fase di riconquista, anche in fase di palleggio. Penso che la squadra ha interpretato la gara in maniera giusta, dispiace che non stiamo facendo più punti. Lookman? Lo abbiamo forzato in alcune partite 90 minuti per farlo entrare in condizione. Un ragazzo particolare ma in partita è fenomenale, sono molto contento per lui, è uno spettacolo".

