Juric amaro: “Milan dominato in lungo e in largo. Lookman uno spettacolo”

Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari interno dell'Atalanta contro il Milan deciso dalle reti di Ricci e Lookman. Il tecnico della Dea ha dichiarato: "Abbiamo dominato in lungo e in largo, il Milan ha fatto un tiro in porta e 5-10 minuti nel secondo tempo. Se c’era una squadra che meritava la vittoria quella oggi era l’Atalanta. Questa squadra meriterebbe più punti di quelli che ha".