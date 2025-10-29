Tuttosport.com

Atalanta, Lookman è tornato. Milan, Leao e Gimenez sono spariti

Ademola non segnava da 5 mesi: gran gol ai rossoneri e migliore in campo. Juric al 7° pareggio, il 5° di fila, ma unico imbattuto e al 9° risultato utile consecutivo. Allegri scopre di giocare meglio senza il portoghese, tolto dopo 45' e Gimenez, a secco da 626', riscoprendo Loftus-Cheek
Xavier Jacobelli
1 min
atalantaLookmanMilan
Atalanta, Lookman è tornato. Milan, Leao e Gimenez sono spariti© ANSA
Atalanta

L'uomo della notte di Bergamo è Ademola Lookman: segnando un gran gol al Milan, il primo dopo 168 giorni e risultando il migliore in campo, il Pallone d'oro africano ha dato definitivamente un calcio all'estate tormentata e tormentosa che ha vissuto. Gli scroscianti applausi dei suoi tifosi hanno sottolineato il grande ritorno dell'Eroe di Dublino, calorosamente elogiato da Juric dopo la partita. Lookman è di nuo

