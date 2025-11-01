Zaniolo decisivo, festa Udinese: l’Atalanta si arrende, primo ko in Serie A per Juric

Prima sconfitta in campionato per l' Atalanta che, dopo sette pareggi, cade in trasferta sul campo dell' Udinese punita dalla firma dell'ex Zaniolo . Terzo gol consecutivo per la punta bianconera che sta trovando continuità, regalando i tre punti alla formazione di Runjaic. Il gol della vittoria dell'Udinese è stato firmato al minuto 40 del primo tempo: in classifica i friulani salgono a quota 15 punti, agganciando momentaneamente Bologna e Juventus e scavalcando di fatto l'Atalanta ferma a quota 13 punti in undicesima posizione.

Udinese-Atalanta 1-0, la cronaca

Sin dal primo tempo si vede una sola squadra in campo ed è l'Udinese, decisamente più tonica rispetto ad un Atalanta fiacca e imprecisa. Dopo svariate conclusioni dalla distanza provate dai vari Zaniolo, Atta e Kamara, al 40', la formazione friulana capitalizza l'enorme mole di gioco prodotta, passando in vantaggio grazie al più classico dei gol dell'ex. A siglare l'1-0, infatti, ci pensa Zaniolo che, dopo aver ricevuto in area il cross dalla sinistra di Kamara, calcia di piatto e batte un incolpevole Carnesecchi. Per lui terza rete nelle ultime quattro partite con la maglia bianconera, a conferma del suo straordinario momento di forma. L'Udinese va vicino anche al raddoppio e ci vuole un super intervento di Carnesecchi su Karlstrom per tenere a galla l'Atalanta. Dall'altra parte, invece, l'unico sussulto creato dai nerazzurri arriva al 23', quando Sulemana segna anticipando Bertola, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Zappacosta ad inizio azione. Nel secondo tempo l'Atalanta trova maggiori spazi, approfittando di un leggero calo d'intensità da parte dei padroni di casa. Juric prova a dare una scossa con i cambi, inserendo dopo dieci minuti Lookman e Krstovic. Quest'ultimo al 62', anche a causa del disturbo di Kabasele, si divora clamorosamente il pari nell'area piccola, impattando il pallone con poca coordinazione. Stilisticamente più bella, invece, la conclusione da fuori di Bellanova al 81', salvata però sulla linea da Atta che si improvvisa portiere. Nel finale l'Udinese gestisce senza patemi gli assalti confusionari dell'Atalanta, sfiorando il 2-0 su punizione con Piotrowski.