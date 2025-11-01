Juric punta il dito su due giocatori: "Atalanta, tutto sbagliato. E loro non hanno sfruttato l'occasione"

Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta in casa dell' Udinese decisa dalla firma di Zaniolo . Il tecnico dell' Atalanta ha dichiarato: "Oggi ci è mancato un po' di tutto: ritmo, tecnica e gioco. E' stata una prestazione totalmente sbagliata da parte nostra. Fino alla partita odierna sono sempre stato molto contento della squadra e avremmo meritato qualche punto in più in diverse occasioni, come, ad esempio, contro il Milan".

"Faccio fatica ad attaccarmi a qualcosa. A livello tecnico e di ritmo globalmente siamo stati inferiori all'Udinese. Per la prima volta in stagione posso dire che la prestazione dell'Atalanta è stata negativa. Non è una questione di stanchezza, perchè ho ruotato cinque giocatori". Juric ha poi aggiunto: "Samardzic e Sulemana hanno fatto delle ottime prove prima del rientro di Lookman e De Katelaere: oggi non hanno sfruttato l'occasione. Il loro livello si è abbassato rispetto alle precedenti partite e questo non deve succedere. Secondo me, non hanno recepito bene mentalmente cosa vuol dire giocare per l'Atalanta: qui ci sono tanti impegni di fila".

"È sempre difficile giocare in Serie A e l'Atalanta è una buona squadra che, prima di oggi, non aveva ancora perso una partita. Ho visto una grande Udinese che ha giocato un ottimo primo tempo e che è stata matura nella ripresa. C'è stata una buona alchimia di squadra e questo mi ha reso molto orgoglioso". Queste le parole di Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 contro l'Atalanta. "Lavoriamo partita per partita e al momento non pensiamo ai sogni. Oggi Buksa era alla prima da titolare e ha giocato bene. Zaniolo e Zanoli stanno crescendo di condizione. Tutti questi aspetti fanno parte del nostro percorso di crescita. Oggi abbiamo offerto una buona prova, soprattutto dal punto di vista difensivo: contro la Juve era mancato equilibrio nelle transizioni". Infine, sui progressi futuri di Atta, Runjaic ha aggiunto: "Ha un grande potenziale e sta imparando molte cose. Su di lui stiamo lavorando molto: deve migliorare nelle decisioni individuali. Sta migliorando molto nella fase difensiva. Anch'io, come voi, voglio scoprire i suoi margini di crescita".