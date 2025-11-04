Juric: "Vorrei essere come Allegri. Esonero? Percassi non deve rassicurarmi"

MARSIGLIA (Francia) - "Il tifoso bergamasco deve essere assolutamente ottimista perché abbiamo fatto benissimo fino a Udine, offrendo grandi prestazioni. A volte nel calcio ci sono tante componenti e non riesci a vincere però ci siamo espressi molto bene. A Udine c'è stato un calo di prestazione che a mente fredda posso dire che ci sta dopo 10-12 partite fatte molto bene". Così, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions con l'Olympique Marsiglia di De Zerbi , il tecnico dell' Atalanta Ivan Juric commenta il momento della sua squadra: "Ai ragazzi ho detto di ripartire da tutto quello che hanno fatto benissimo fino ad ora. Non siamo stati molto fortunati, sperando di non ripetere la prestazione a livello di intensità mentale e fisica fatta contro l'Udinese, qualcosa lì ci è mancato, ma giocando sempre così tanto e molto bene può succedere ".

Su De Zerbi e l'Olympique Marsiglia

"De Zerbi dice di non credere all'Atalanta in crisi? Basta vedere le partite, poi qualcuno non le vede e giudica come vuole. Se vedi le gare contro Lazio e Milan vedi una squadra che ha fatto molto bene, poi ogni gara è storia a sé, loro hanno tantissimi talenti, velocità, gioco. Roberto poi è un grande, sarà dura, sappiamo tutti che giocano bene, al Velodrome mi sembrano più agguerriti, più forti e tosti da affrontare. Il calcio di De Zerbi? Ha fatto grandissime esperienze all'estero, vedo che anche in Francia sta crescendo, migliorando ed è il solito a livello di gioco. È diventato più aggressivo a livello difensivo, affronta le squadre aggressive diversamente, sta migliorando. Mi è sempre piaciuto, è una persona perbene, sono un suo estimatore", ha aggiunto Juric.

Allegri, Gasperini e le voci sull'esonero

"Percassi mi ha rassicurato? Non c'è bisogno di rassicurarmi, si cerca di creare una cosa che non esiste. Parliamo, siamo sempre in contatto e tutto va come al solito, niente di speciale. Penso veramente che abbiamo fatto grandi partite, giocando molto bene e raccogliendo sempre meno. Sono una persona a volte felice, a volte duro. Vivo molto bene questa situazione, ho visto la squadra molto bene, poi altri a volte sono maliziosi e non giudicano in maniera giusta il lato tecnico. Cercherò di diventare un po' più leggero come Allegri che è perfetto sempre. Il paragone con il passato di Gasperini? Non mi dà fastidio, so che ha fatto grandissime cose. Per me Gasp è amore completo, non mi pesa tanto, sapevo che aspettative c'erano. Non sono preoccupato finché la squadra gioca così. Abbiamo 6-7 giocatori che voglio far crescere e voglio diventino pezzi importanti per il futuro, questa è una società di livello altissimo che ti permette di lavorare, abbiamo tutto. La vivo bene", ha concluso Juric.