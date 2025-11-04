Juric: "Vorrei essere come Allegri. Esonero? Percassi non deve rassicurarmi"

MARSIGLIA (Francia) - "Il tifoso bergamasco deve essere assolutamente ottimista perché abbiamo fatto benissimo fino a Udine, offrendo grandi prestazioni. A volte nel calcio ci sono tante componenti e non riesci a vincere però ci siamo espressi molto bene. A Udine c'è stato un calo di prestazione che a mente fredda posso dire che ci sta dopo 10-12 partite fatte molto bene". Così, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions con l'Olympique Marsiglia di De Zerbi, il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric commenta il momento della sua squadra: "Ai ragazzi ho detto di ripartire da tutto quello che hanno fatto benissimo fino ad ora. Non siamo stati molto fortunati, sperando di non ripetere la prestazione a livello di intensità mentale e fisica fatta contro l'Udinese, qualcosa lì ci è mancato, ma giocando sempre così tanto e molto bene può succedere".
Su De Zerbi e l'Olympique Marsiglia
"De Zerbi dice di non credere all'Atalanta in crisi? Basta vedere le partite, poi qualcuno non le vede e giudica come vuole. Se vedi le gare contro Lazio e Milan vedi una squadra che ha fatto molto bene, poi ogni gara è storia a sé, loro hanno tantissimi talenti, velocità, gioco. Roberto poi è un grande, sarà dura, sappiamo tutti che giocano bene, al Velodrome mi sembrano più agguerriti, più forti e tosti da affrontare. Il calcio di De Zerbi? Ha fatto grandissime esperienze all'estero, vedo che anche in Francia sta crescendo, migliorando ed è il solito a livello di gioco. È diventato più aggressivo a livello difensivo, affronta le squadre aggressive diversamente, sta migliorando. Mi è sempre piaciuto, è una persona perbene, sono un suo estimatore", ha aggiunto Juric.
Allegri, Gasperini e le voci sull'esonero
"Percassi mi ha rassicurato? Non c'è bisogno di rassicurarmi, si cerca di creare una cosa che non esiste. Parliamo, siamo sempre in contatto e tutto va come al solito, niente di speciale. Penso veramente che abbiamo fatto grandi partite, giocando molto bene e raccogliendo sempre meno. Sono una persona a volte felice, a volte duro. Vivo molto bene questa situazione, ho visto la squadra molto bene, poi altri a volte sono maliziosi e non giudicano in maniera giusta il lato tecnico. Cercherò di diventare un po' più leggero come Allegri che è perfetto sempre. Il paragone con il passato di Gasperini? Non mi dà fastidio, so che ha fatto grandissime cose. Per me Gasp è amore completo, non mi pesa tanto, sapevo che aspettative c'erano. Non sono preoccupato finché la squadra gioca così. Abbiamo 6-7 giocatori che voglio far crescere e voglio diventino pezzi importanti per il futuro, questa è una società di livello altissimo che ti permette di lavorare, abbiamo tutto. La vivo bene", ha concluso Juric.