Lookman-Juric, è bufera: lite e duro faccia a faccia, devono separarli

Ancora tensione tra Lookman e l'Atalanta . L'attaccante, sostituito al 30' della ripresa della partita di Champions in casa dell'Olympique Marsiglia, non ha nascosto il proprio disappunto e quando è passato davanti alla panchina ha avuto una breve discussione con Ivan Juric. Il tecnico, evidentemente indispettito da parole e atteggiamento del suo attaccante - al quale pochi minuti prima era stato annullato un gol per fuorigioco - lo ha trattenuto per un braccio . I due sono finiti testa a testa , prima che gli altri componenti della panchina li dividessero , allontanando Lookman. In estate, l'attaccante aveva 'rotto' col club per la mancata cessione ed era finito a lungo fuori squadra.

Juric-Lookman, cosa è successo

L'episodio si è verificato quando mancavano ancora una ventina di minuti (recupero incluso) alla fine della partita. Marsiglia e Atalanta ancora sullo 0-0, un risultato che non va giù all'Atalanta sia per il rigore sbagliato da De Ketelaere nel primo tempo, sia per il gol del vantaggio annullato a Lookman dopo la revisione del VAR. In questa fase molto calda del match, Juric ha deciso di cambiare: la prima mossa è stata appunto l'uscita del nigeriano e l'ingresso di Musah. Decisione che Ademola non ha gradito affatto e quando è uscito dal campo è andato dritto senza salutare il mister e mormorando qualcosa: l'atteggiamento dell'attaccante non è piaciuto a Juric che l'ha afferrato per un braccio. Le immagini sono state mostrate in diretta e in poco tempo sono diventate virali sui social.

Il commento di Juric su Lookman

A fine partita, intervistato dai microfoni di Sky Sport, Juric ha parlato così della discussione con Lookman: "Sono le solite cose che commettiamo più o meno ogni domenica, i giocatori non accettano ben volentieri di uscire e ci sono reazioni scomposte, finisce la e si risolve negli spogliatoi. Conosciamo ttti questa situazioni, sono cose che succedono poi a caldo si esagera un po' ma quello che conta è l'Atalanta. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene, poi per me passa tutto."