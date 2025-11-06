Juric: "Lookman? Reazione scomposta"

"La vittoria ci dà la spinta? Per me non è mancato un bel niente, a parte Udine la squadra ha sempre giocato bene - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Con i risultati che non arrivano si crea un ambiente negativo, ma la squadra è sempre focalizzata su quello che deve fare. Cosa è successo con Lookman? Sono le solite cose che commettiamo ogni domenica. I giocatori non accettano di uscire, ci sono reazioni scomposte ma finisce là e si risolve in spogliatoio. Queste situazioni le abbiamo vissute tutti. Sono cose che succedono a caldo, ma quello che conta è la squadra e sono i tifosi. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene e dare il massimo. Per me passa tutto, l'importante è l'Atalanta: dobbiamo pensare a vincere a Sassuolo. Il recupero della palla alta? Avevo puntato anche su quello, devo fare i complimenti a Krstovic che ha fatto un gran lavoro permettendoci di pressare così. Per lunghi tratti abbiamo fatto bene anche la gestione della palla. Ci voleva una vittoria così, ora pensiamo al campionato dove dobbiamo risalire".