Juric e Atalanta-Sassuolo: "Dobbiamo vincere, non possiamo più rallentare". Su Lookman...

Prima della sosta l' Atalanta ospita il Sassuolo per ritrovare quel successo che in campionato manca dal 21 settembre (0-3 al Torino ). La Dea arriva a questa sfida dalla grande vittoria a Marsiglia mercoledì in Champions, che ha riscattato il ko di Udine. Per riavvicinarsi alle zone nobili della classifica, l'obiettivo è dare continuità alla grande prestazione contro l'OM. Da qui è partito il tecnico Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia della gara con i neroverdi, in programma domani, 9 novembre, alle 12:30.

Sulla scia di Marsiglia

"Le prestazioni diverse in una settimana? Me lo spiego con la scienza. Fai uno, due, tre partite al massimo, poi i ragazzi sono umani: cala l'intensità e arriva la partita storta con l'Udinese in mezzo a ottime prestazioni: me la spiego un po' così. Quando non siamo al 100% escono le difficoltà". Così Juric in merito al successo contro il Marsiglia, arrivato solo pochi giorni dopo la deludente prova con l'Udinese. "All'inizio del campionato quando non vinci sei deluso, ma quando fai la prestazione arrivano le vittorie. Otto punti dal quarto posto? Siamo in ritardo, dobbiamo vincere, non possiamo più rallentare. A Marsiglia vittoria prestigiosa che ci può dare slancio", ha aggiunto.

Il confronto con Lookman

Nella gara del Velodrome, Lookman ha avuto un duro diverbio con il suo allenatore dopo essere stato sostituito nel secondo tempo. Secondo Juric però "sono cose che succedono. Ci parli e ti confronti, ti apri e il rapporto diventa migliore di prima. Ademola è un ragazzo particolare. Con lui si va avanti e si passa sopra". Caso chiuso dunque per il tecnico croato, così come quello che ha visto protagonista Carnesecchi dopo il pareggio con la Cremonese: "Con Marco Carnesecchi mi sono avvicinato umanamente, lo sento molto più vicino di prima".