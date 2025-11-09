Juric furioso dopo Atalanta-Sassuolo: "Gol regalati, è inspiegabile dopo Marsiglia"

"Ci sono state partite bellissime ma erano partite più aperte. Oggi il Sassuolo ci ha messo dietro e lo ha fatto bene. Abbiamo avuto una grande palla gol con Lookman ma ho avuto la percezione che ci sia stata poca concentrazione". Queste le parole di Ivan Juric , intervenuto al termine della gara interna contro la formazione di Fabio Grosso valida per l'11ª giornata di campionato e che ha visto l' Atalanta crollare sotto i colpi di Domenico Berardi (doppietta) e Andrea Pinamonti : 3-0 il finale. Un risultato che segue il ko di Udine e i 5 pareggi precedenti e che congela la classifica a quota 13 punti con un ritardo di 5 lunghezze dal 6º posto. Il calendario prevede ora la trasferta di Napoli del 22 novembre e a seguire il ritorno in Europa contro l'Eintracht previsto per mercoledì 26 a Francoforte.

Juric: "Preso gol eclatanti"

"Avremmo dovuto difendere meglio. Il primo gol regalato su fallo laterale. Così diventa difficile. Io preoccupato? In campionato non stiamo andando bene - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Non stiamo facendo buone prestazioni. Oggi ho visto poca concentrazione sui particolari come sul primo gol. Difficile così perché sugli episodi non sei bravo. Percepisci la partita, domini la palla ma non sei attento ai particolari. Entrambi gol subiti sono eclatanti. Puoi anche incontrare difficoltà contro squadre chiuse o sbagliare gol, ma devi restare sul pezzo e recuperare subito. Abbiamo preso gol su fallo laterale. Poi loro si chiudono non concedono spazi e diventa tutto più difficile. Ederson? L’ho visto stanco. Ha fatto tutte queste sei partite e l’ho visto macchinoso su tutto. La differenza con la Champions? Oggi è inspiegabile perché hai avuto tanta adrenalina a Marsiglia con una grande vittoria e mi aspettavo di ricominciare da questa adrenalina. Avevo avuto sensazioni positive in allenamento. E invece non abbiamo saputo interpretare a partita e abbiamo permesso all’avversario di fare gol facili".