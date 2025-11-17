"Con la storia degli aiutini...", dal gol che scatenò Conte all'Atalanta: riconoscete l'ex Juve?

Una foto pubblicata su Instagram del Training Center "Achille & Cesare Bortolotti", il centro sportivo dell'Atalanta. Il messaggio chiaro a corredo dell scatto: "Con grande gioia torno in questo grande club dove ho conservato dei meravigliosi ricordi … pronto a vivere questa nuova avventura e a dare il mio contributo con un ruolo diverso ma con la stessa passione e amore...". Per lui, dopo la carriera da calciatore (di cui dal 2009 al 2013 a Bergamo), comincia una nuova esperienza con i nerazzurri come collaboratore tecnico nello staff del neo tecnico Raffaele Palladino. Ma da giocatore ha vinto anche due Scudetti con la Juventus: l'avete riconosciuto?
Peluso torna all'Atalanta: dagli esordi agli scudetti Juve
Si tratta di Federico Peluso. Difensore cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha giocato in C2 con la Pro Vercelli per poi passare all'AlbinoLeffe: due stagioni e mezzo vissute in provincia di Bergamo in Serie B e sfiorando anche la promozione in A. Il classe 1984 nel gennaio 2009 si sposta di pochissimi km trasferendosi all'Atalanta: l'esordio arriva a marzo, nel ko di San Siro contro il Milan per 3-0. Nell'ottobre 2009, all'inizio della stagione successiva (in cui alla guida dei bergamaschi per alcuni mesi ci fu Antonio Conte, che ritroverà poi più avanti), il primo gol in Serie A nel 3-1 contro il Parma.
La permanenza in nerazzurro dura esattamente 4 stagioni: nel gennaio 2013 infatti arriva la possibilità del grande salto, con il trasferimento alla Juventus di Conte in prestito con diritto di riscatto. Solo un anno e mezzo in bianconero, ma quanto basta per conquistare gli unici due Scudetti della sua carriera. Poi il trasferimento dalla Juve al Sassuolo, dove rimarrà dal 2014 al 2022, anno del suo ritiro. Proprio nella sua parentesi bianconera viene ricordato per un episodio in particolare...
L'episodio che fece infuriare Conte
Peluso fece parte del gruppo guidato da Conte che conquistò i titoli di campione d'Italia nel 2013 e nel 2014 (a cui si aggiunge anche una Supercoppa Italiana). Un gruppo fortissimo in cui non fu lui il volto protagonista, eppure in tanti ricordano un particolare episodio che vide coinvolto lui e... proprio Conte. Gennaio 2014, sfida tra Roma e Juventus: i giallorossi vinsero per 1-0 con il gol di Gervinho, ma fu grande polemica per una rete annullata a Peluso. Inserimento in area del difensore a colpire di testa, a due metri da De Sanctis, su cross di Isla. Palla in rete ma viene fermato tutto: per l'assistente dell'arbitro la traiettoria del cross aveva fatto uscire la palla dal campo.
Dal replay però il pallone sembrava non aver mai varcato la linea di fondo, e così Conte nel post gara viene intervistato con dichiarazioni rimaste negli annali: "Rido, perchè parlate di interpretazione degli assistenti. Avreste detto 'no è uscita...'. Secondo me è dentro di un metro sicuro, guardate la traversa e la palla. Guardate. Ripeto, si può sbagliare, però a me sembra dentro di un bel po'. Ci sta che il segnalinee l'abbia vista fuori, ma vedendo la reazione dei giocatori della Roma erano tutti a testa bassa. Hanno benedetto questa scelta. Meglio sia successa a sfavore nostro, viceversa sai con la storia degli aiutini...".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Una foto pubblicata su Instagram del Training Center "Achille & Cesare Bortolotti", il centro sportivo dell'Atalanta. Il messaggio chiaro a corredo dell scatto: "Con grande gioia torno in questo grande club dove ho conservato dei meravigliosi ricordi … pronto a vivere questa nuova avventura e a dare il mio contributo con un ruolo diverso ma con la stessa passione e amore...". Per lui, dopo la carriera da calciatore (di cui dal 2009 al 2013 a Bergamo), comincia una nuova esperienza con i nerazzurri come collaboratore tecnico nello staff del neo tecnico Raffaele Palladino. Ma da giocatore ha vinto anche due Scudetti con la Juventus: l'avete riconosciuto?
Peluso torna all'Atalanta: dagli esordi agli scudetti Juve
Si tratta di Federico Peluso. Difensore cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha giocato in C2 con la Pro Vercelli per poi passare all'AlbinoLeffe: due stagioni e mezzo vissute in provincia di Bergamo in Serie B e sfiorando anche la promozione in A. Il classe 1984 nel gennaio 2009 si sposta di pochissimi km trasferendosi all'Atalanta: l'esordio arriva a marzo, nel ko di San Siro contro il Milan per 3-0. Nell'ottobre 2009, all'inizio della stagione successiva (in cui alla guida dei bergamaschi per alcuni mesi ci fu Antonio Conte, che ritroverà poi più avanti), il primo gol in Serie A nel 3-1 contro il Parma.
La permanenza in nerazzurro dura esattamente 4 stagioni: nel gennaio 2013 infatti arriva la possibilità del grande salto, con il trasferimento alla Juventus di Conte in prestito con diritto di riscatto. Solo un anno e mezzo in bianconero, ma quanto basta per conquistare gli unici due Scudetti della sua carriera. Poi il trasferimento dalla Juve al Sassuolo, dove rimarrà dal 2014 al 2022, anno del suo ritiro. Proprio nella sua parentesi bianconera viene ricordato per un episodio in particolare...