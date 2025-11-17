"Con la storia degli aiutini...", dal gol che scatenò Conte all'Atalanta: riconoscete l'ex Juve?

Peluso fece parte del gruppo guidato da Conte che conquistò i titoli di campione d'Italia nel 2013 e nel 2014 (a cui si aggiunge anche una Supercoppa Italiana). Un gruppo fortissimo in cui non fu lui il volto protagonista, e ppure in tanti ricordano un particolare episodio che vide coinvolto lui e... proprio Conte . Gennaio 2014, sfida tra Roma e Juventus: i giallorossi vinsero per 1-0 con il gol di Gervinho, ma fu grande polemica per una rete annullata a Peluso. Inserimento in area del difensore a colpire di testa, a due metri da De Sanctis, su cross di Isla. Palla in rete ma viene fermato tutto: per l'assistente dell'arbitro la traiettoria del cross aveva fatto uscire la palla dal campo.

Dal replay però il pallone sembrava non aver mai varcato la linea di fondo, e così Conte nel post gara viene intervistato con dichiarazioni rimaste negli annali: "Rido, perchè parlate di interpretazione degli assistenti. Avreste detto 'no è uscita...'. Secondo me è dentro di un metro sicuro, guardate la traversa e la palla. Guardate. Ripeto, si può sbagliare, però a me sembra dentro di un bel po'. Ci sta che il segnalinee l'abbia vista fuori, ma vedendo la reazione dei giocatori della Roma erano tutti a testa bassa. Hanno benedetto questa scelta. Meglio sia successa a sfavore nostro, viceversa sai con la storia degli aiutini...".

