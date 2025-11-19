Il nuovo Shevchenko salvato dalla guerra: incanta a Empoli e fa sognare la Serie A, ecco quanto costa

In Serie B è certamente l’uomo del momento, sebbene l’Empoli sia ancora molto lontano dalle zone che lo riporterebbero in Serie A in una sola stagione. Il rendimento di Bogdan Popov, però, non poteva passare inosservato agli addetti ai lavori. Classe 2007, per lui già cinque gol in dieci partite: una rete ogni due gare, una media rara di questi tempi per un attaccante. Nella categoria superiore, infatti, le punte di ruolo non ancora andate oltre le quattro reti: Lautaro Martinez, Simeone, Pinamonti, Castro e Bonny non hanno raggiunto Calhanoglu e Orsolini, gli unici a quota cinque, ma di mestiere non fanno gli attaccanti. Popov, reduce dagli impegni con la Nazionale Under 19 dell’Ucraina (ma ha persino esordito in Under 21), è già finito nel mirino dell’Atalanta, che finora è il club che si è mosso prima di tutti per ottenere una prelazione con l’Empoli. Il piano del direttore sportivo D’Amico è chiaro: bloccarlo a gennaio, lasciarlo al Castellani fino a giugno per poi portarlo a Zingonia in estate. Un progetto che i toscani approvano in toto. Anche perché Dionisi ha bisogno dei suoi gol per macinare punti, ma allo stesso tempo il presidente Corsi non è solito trattenere gioielli che hanno mercato. Popov, dunque, è tutt’altro che incedibile: la sua valutazione supera i 10 milioni di euro. Tanti, per un classe 2007, ma i gol si pagano a peso d’oro e l’Empoli sicuramente non fa eccezione, vista l’indiscutibile capacità dei toscani di valorizzare il patrimonio tecnico cresciuto in casa.