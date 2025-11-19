Palladino: "Atalanta, dobbiamo ottenere il massimo! Lookman può essere importantissimo"

"Sono felice, possono sembrare frasi banali, ma è ciò che sento. Mi sento di dire che faremo di tutto per dare il massimo per questa società, voglio ringraziare la famiglia Percassi, la famiglia Pagliuca, il direttore D'Amico: sono orgoglioso di rappresentare l'Atalanta". Lo ha dichiarato il nuovo tecnico della Dea Raffaele Palladino durante la conferenza stampa di presentazione. "Poche chiacchiere e si va ad ottenere i fatti. C'è tanto da lavorare, c'è poco tempo, dobbiamo ottenere il massimo . È stata una settimana particolare, ci sono stati giocatori convocati in nazionale, abbiamo lavorato con pochi calciatori, ma mi è servito tanto per conoscere tutti. Questa settimana abbiamo iniziato a mettere concetti e principi, ho visto grande partecipazione, mi piace spingere la squadra e i ragazzi, recepiscono bene, sono molto soddisfatto" ha poi aggiunto l'ex allenatore della Fiorentina, subentrato a campionato in corso ad Ivan Juric .

Palladino: "Ricevuto molte chiamate, ho aspettato quella giusta"

Dopo le dimissioni da tecnico della Fiorentina, Palladino ammette: "Ho studiato e mi sono aggiornato tanto in questi mesi per crescere. Ho ricevuto molte chiamate, ma ho aspettato quella giusta e ci ho messo poco per dire di sì all'Atalanta. Abbiamo gli stessi obiettivi, stare in alto e lottare con tutti". Il neo tecnico degli orobici ha speso anche un pensiero per il suo predecessore: "Ci tengo a salutare Ivan Juric, con cui ho un grande rapporto già da quando eravamo compagni di squadra al Genoa, poi lui mi ha anche allenato. La squadra fisicamente sta bene, è stato fatto un buon lavoro, lo ringrazio. Voglio vedere prima di tutto una squadra che dà battaglia, ma il gruppo sotto questo punto di vista è sano. Ho le mie idee anche io e le porterò".

"Voglio un'Atalanta intensa e sfrontata"

"Primi dieci giorni? Ovvio che ho cercato di guardare tutto, tutti gli aspetti su cui c'è da lavorare per quanto riguarda le partite, ma a me interessa la prima contro il Napoli: abbiamo tre competizioni a cui teniamo, abbiamo una rosa importante.Voglio un'Atalanta intensa e sfrontata fin dalla mia prima partita. Dobbiamo avere la mentalità di giocarcela con tutti, anche coi Campioni d'Italia". Questa è la fermezza con cui Raffaele Palladino si è presentato come nuovo allenatore dell'Atalanta, ponendosi un obiettivo chiaro: "La squadra deve rispecchiare il dna dei bergamaschi, essere intensa, battagliare su tutti i fronti. Coi giocatori ho battuto sui tasti del lavoro, della concretezza e del sacrificio", afferma il sostituto di Ivan Juric.