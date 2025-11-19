Palladino: "Atalanta, dobbiamo ottenere il massimo! Lookman può essere importantissimo"

"Sono felice, possono sembrare frasi banali, ma è ciò che sento. Mi sento di dire che faremo di tutto per dare il massimo per questa società, voglio ringraziare la famiglia Percassi, la famiglia Pagliuca, il direttore D'Amico: sono orgoglioso di rappresentare l'Atalanta". Lo ha dichiarato il nuovo tecnico della Dea Raffaele Palladino durante la conferenza stampa di presentazione. "Poche chiacchiere e si va ad ottenere i fatti. C'è tanto da lavorare, c'è poco tempo, dobbiamo ottenere il massimo. È stata una settimana particolare, ci sono stati giocatori convocati in nazionale, abbiamo lavorato con pochi calciatori, ma mi è servito tanto per conoscere tutti. Questa settimana abbiamo iniziato a mettere concetti e principi, ho visto grande partecipazione, mi piace spingere la squadra e i ragazzi, recepiscono bene, sono molto soddisfatto" ha poi aggiunto l'ex allenatore della Fiorentina, subentrato a campionato in corso ad Ivan Juric.
Palladino: "Ricevuto molte chiamate, ho aspettato quella giusta"
Dopo le dimissioni da tecnico della Fiorentina, Palladino ammette: "Ho studiato e mi sono aggiornato tanto in questi mesi per crescere. Ho ricevuto molte chiamate, ma ho aspettato quella giusta e ci ho messo poco per dire di sì all'Atalanta. Abbiamo gli stessi obiettivi, stare in alto e lottare con tutti". Il neo tecnico degli orobici ha speso anche un pensiero per il suo predecessore: "Ci tengo a salutare Ivan Juric, con cui ho un grande rapporto già da quando eravamo compagni di squadra al Genoa, poi lui mi ha anche allenato. La squadra fisicamente sta bene, è stato fatto un buon lavoro, lo ringrazio. Voglio vedere prima di tutto una squadra che dà battaglia, ma il gruppo sotto questo punto di vista è sano. Ho le mie idee anche io e le porterò".
"Voglio un'Atalanta intensa e sfrontata"
"Primi dieci giorni? Ovvio che ho cercato di guardare tutto, tutti gli aspetti su cui c'è da lavorare per quanto riguarda le partite, ma a me interessa la prima contro il Napoli: abbiamo tre competizioni a cui teniamo, abbiamo una rosa importante.Voglio un'Atalanta intensa e sfrontata fin dalla mia prima partita. Dobbiamo avere la mentalità di giocarcela con tutti, anche coi Campioni d'Italia". Questa è la fermezza con cui Raffaele Palladino si è presentato come nuovo allenatore dell'Atalanta, ponendosi un obiettivo chiaro: "La squadra deve rispecchiare il dna dei bergamaschi, essere intensa, battagliare su tutti i fronti. Coi giocatori ho battuto sui tasti del lavoro, della concretezza e del sacrificio", afferma il sostituto di Ivan Juric.
"Lookman può fare la differenza"
"Che impatto può avere Lookman? Nei primi giorni ho chiamato sia lui che gli altri giocatori fuori con le nazionali. Si è ripresentato bene e cercherò di capire come sta dai prossimi allenamenti, può essere importantissimo. Credo tanto in Lookman, credo sia un calciatore forte che possa fare la differenza" ha affermato Palladino in merito ad uno degli elementi chiave della scorsa stagione dell'Atalanta ma che quest'anno è stato vicinissimo a lasciare la Dea. L'ex Fiorentina ha poi aggiunto: "Si è presentato bene dopo il suo ritorno dalla nazionale - ha dichiarato sempre riferendosi all'attaccante nigeriano -, valuterò il suo impiego in base agli allenamenti che farà e in base alle risposte del campo", ha concluso. Riguardo al problema della squadra più evidente di questi mesi, il neo tecnico è chiaro. "Il gol non va cercato solo dagli attaccanti, ma anche in altre zone del campo. Il potenziale offensivo è incredibile - spiega -. Voglio che i quinti chiudano più l'azione, voglio gol anche dalle altre zone di campo, voglio che si vada a riempire di più l'area. Sono io a dover mettere la squadra in condizione di fare più gol".
Palladino, tra moduli ed obiettivi
"Come scenderà in campo la squadra? Non sono un integralista dei moduli, sono disposto prima a capire ogni singolo aspetto. La squadra deve mettere al primo posto la grinta, poi si capirà il vestito migliore. La rosa è adatta al 3-4-1-2 o 3-4-2-1, moduli che i giocatori conoscono bene e per cui hanno le caratteristiche giuste. Si deve lavorare". Queste le parole dell'ex Fiorentina in merito a quello che potrà essere il possibile schieramento in campo della Dea. E sull'obiettivo della squadra, ha continuato: "Europa? Sì, io credo che la squadra sia molto forte e che non meriti questa classifica. La società ha fatto degli acquisti importanti, credo nella forza di questo gruppo. Si può fare di più" ha concluso Palladino.
L'alternanza in attacco ed i giovani della Dea
"Scamacca? Dalla nazionale è tornato con molta voglia. Nel ruolo di centravanti ci sono lui e Krstovic, possono fare molto bene entrambi. Le qualità ci sono e voglio vedere delle buone prestazioni, il gol verrà da sè. In squadra ci sono tanti giocatori di prospettiva e quello che voglio fare è semplicemente farli crescere. Non si smette mai di farlo, in tutti gli aspetti, anche i più esperti dovranno farlo. Negli allenamenti sono molto esigente, poi sta a loro migliorare giorno per giorno. Credo in Daniel (Maldini, ndr), nel suo ruolo ci sono anche Lookman e Sulemana" ha affermato Palladino in merito a giovani quali Ahanor e Brescianini. E sull'ex Juventus ed Atalanta Federico Peluso: "Era molto felice quando è arrivata la chiamata dell'Atalanta, lui ha dato tanto a questa piazza e mi sarà utile per conoscere il DNA della città, voglio capire la mentalità bergamasca e farla recepire ai giocatori"
Percassi: "Palladino ha una grande responsabilità"
"Palladino ha una grande attenzione, è il primo che arriva a Zingonia e l'ultimo ad andare via, ha dimostrato di avere grande responsabilità. È la cosa più importante, siamo tutti con lui, ma sono convinto che tutte le persone che vogliono bene all'Atalanta sono pronte per supportare la squadra in un momento di difficoltà. Ora dobbiamo lavorare, come ha già detto il mister". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi durante la conferenza stampa di presentazione di Raffaele Palladino, nuovo tecnico dei bergamaschi.
