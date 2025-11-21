Atalanta, subito guai per Palladino: altro infortunio, un titolare assente contro il Napoli

BERGAMO - L'avventura di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta inizia con il big match del Maradona contro i campioni d'Italia del Napoli . Super sfida agli azzurri di Conte per una Dea che è chiamata a risalire la classifica se vorrà anche nella prossima stagione prendere parte alle competizioni europee. Un obiettivo importante per il nuovo tecnico nerazzurro chiamato subito a portare risultati dopo le prime undici giornate con Juric in panchina, che hanno portato solamente 13 punti. Ma per l'ex allenatore della Fiorentina arrivano notizie poco piacevoli dall'infermeria.

Si ferma ancora Scalvini

L'Atalanta nel tardo pomeriggio partirà infatti per la trasferta di Napoli senza Giorgio Scalvini. Il difensore classe 2003 ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro e non sarà della partita al Maradona. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno in attesa degli esami strumentali. Scalvini si era lesionato l'adduttore lungo a destra nel finale di match contro il Paris Saint-Germain lo scorso 17 settembre, per poi infortunarsi al bicipite femorale sinistro il 19 ottobre con la Lazio. In totale, finora, ha giocato in questa stagione solo 5 partite. Palladino contava sul suo recupero, ma dovrà ancora attendere per poterlo schierare.