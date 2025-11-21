Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Atalanta, subito guai per Palladino: altro infortunio, un titolare assente contro il Napoli

I nerazzurri dovranno fare a meno di un loro punto cardine nel big match contro i partenopei. Ora Palladino dovrà pensare ad una nuova mossa, oltre a chi mandare in campo
2 min
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

BERGAMO - L'avventura di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta inizia con il big match del Maradona contro i campioni d'Italia del Napoli. Super sfida agli azzurri di Conte per una Dea che è chiamata a risalire la classifica se vorrà anche nella prossima stagione prendere parte alle competizioni europee. Un obiettivo importante per il nuovo tecnico nerazzurro chiamato subito a portare risultati dopo le prime undici giornate con Juric in panchina, che hanno portato solamente 13 punti. Ma per l'ex allenatore della Fiorentina arrivano notizie poco piacevoli dall'infermeria.

Si ferma ancora Scalvini

L'Atalanta nel tardo pomeriggio partirà infatti per la trasferta di Napoli senza Giorgio Scalvini. Il difensore classe 2003 ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro e non sarà della partita al Maradona. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno in attesa degli esami strumentali. Scalvini si era lesionato l'adduttore lungo a destra nel finale di match contro il Paris Saint-Germain lo scorso 17 settembre, per poi infortunarsi al bicipite femorale sinistro il 19 ottobre con la Lazio. In totale, finora, ha giocato in questa stagione solo 5 partite. Palladino contava sul suo recupero, ma dovrà ancora attendere per poterlo schierare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS