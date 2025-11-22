Palladino non fa drammi: "Atalanta, Napoli più bravo. Con Scamacca più peso, ho dei soldati"

NAPOLI - All' Atalanta non basta l'effetto della prima di Raffaele Palladino in panchina, l a Dea esce sconfitta da Napoli 3-1 in quello che è il 3° ko filato per gli Orobici. Le parole del nuovo allenatore che, malgrado il ko, guarda i lati positivi ai microfoni di Sky Sport: "Ci aspettavamo un Napoli che partisse forte, sono stati bravi nell'andare uomo contro uomo. Non siamo stati bravi nel mettere Pasalic in condizione di darci una mano nel palleggio. Il primo tempo non è stato interpretato bene, anche per merito degli avversari. Il terzo gol si poteva evitare, dispiace però il secondo tempo è stato molto positivo: è questa l' Atalanta che voglio vedere. Abbiamo avuto tante occasioni per riaprirla, dobbiamo lavorare tanto, abbiamo avuto poco tempo per farlo. Ci sono cose da migliorare e altre positive che portiamo a casa".

L'impotanza di Scamacca

L'attaccante azzurro entra e segna confermandosi una pedina importante per Palladino: "Gianluca è entrato con lo spirito giusto, ma mi è piaciuto l'atteggiamento di tutti nel secondo tempo. Ripartiamo da questo carattere e da questo coraggio, ho un parco attaccanti di giocatori forti. Oggi ha fatto gol lui, ma ci siamo andati vicini anche con De Ketelaere e Lookman. Mi aspetto tanto da tutti, c'è tanto da lavorare".

Maggior focus sulla fase difensiva

Ul reparto difensivo: "Abbiamo avuto poco tempo per lavorare insieme, anche nella fase di non possesso.Abbiamo cercato di far passare pochi concetti, ma chiari. Nel primo gol il Napoli ha fatto una giocata di grande qualità, nel secondo e soprattutto nel terzo potevamo fare gol. Bisogna insistere su quello che andremo a mettere nei prossimi giorni però il bicchiere è sempre mezzo pieno perché in questo momento dobbiamo dare positività alla squadra per farla crescere"

"Lavorare sull'intensità"

Palladino individua uno degli aspetti più importanti su cui lavorare per il proseguo della stagione: "Bisogna lavorare sull'intensità, andare a lavorare su questo aspetto. La squadra ha fatto tanto volume, bisogna ritrovare l'intensità che è mancata in questo periodo. Ci vuole tanto sacrificio e sudore, ma ho un gruppo di ragazzi molto applicati: sono dei soldati e ogni cosa che gli ho chiesto l'hanno fatta, questo è un buon punto di partenza".