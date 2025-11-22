Palladino non fa drammi: "Atalanta, Napoli più bravo. Con Scamacca più peso, ho dei soldati"

NAPOLI - All'Atalanta non basta l'effetto della prima di Raffaele Palladino in panchina, la Dea esce sconfitta da Napoli 3-1 in quello che è il 3° ko filato per gli Orobici. Le parole del nuovo allenatore che, malgrado il ko, guarda i lati positivi ai microfoni di Sky Sport: "Ci aspettavamo un Napoli che partisse forte, sono stati bravi nell'andare uomo contro uomo. Non siamo stati bravi nel mettere Pasalic in condizione di darci una mano nel palleggio. Il primo tempo non è stato interpretato bene, anche per merito degli avversari. Il terzo gol si poteva evitare, dispiace però il secondo tempo è stato molto positivo: è questa l'Atalanta che voglio vedere. Abbiamo avuto tante occasioni per riaprirla, dobbiamo lavorare tanto, abbiamo avuto poco tempo per farlo. Ci sono cose da migliorare e altre positive che portiamo a casa".
L'impotanza di Scamacca
L'attaccante azzurro entra e segna confermandosi una pedina importante per Palladino: "Gianluca è entrato con lo spirito giusto, ma mi è piaciuto l'atteggiamento di tutti nel secondo tempo. Ripartiamo da questo carattere e da questo coraggio, ho un parco attaccanti di giocatori forti. Oggi ha fatto gol lui, ma ci siamo andati vicini anche con De Ketelaere e Lookman. Mi aspetto tanto da tutti, c'è tanto da lavorare".
Maggior focus sulla fase difensiva
Ul reparto difensivo: "Abbiamo avuto poco tempo per lavorare insieme, anche nella fase di non possesso.Abbiamo cercato di far passare pochi concetti, ma chiari. Nel primo gol il Napoli ha fatto una giocata di grande qualità, nel secondo e soprattutto nel terzo potevamo fare gol. Bisogna insistere su quello che andremo a mettere nei prossimi giorni però il bicchiere è sempre mezzo pieno perché in questo momento dobbiamo dare positività alla squadra per farla crescere"
"Lavorare sull'intensità"
Palladino individua uno degli aspetti più importanti su cui lavorare per il proseguo della stagione: "Bisogna lavorare sull'intensità, andare a lavorare su questo aspetto. La squadra ha fatto tanto volume, bisogna ritrovare l'intensità che è mancata in questo periodo. Ci vuole tanto sacrificio e sudore, ma ho un gruppo di ragazzi molto applicati: sono dei soldati e ogni cosa che gli ho chiesto l'hanno fatta, questo è un buon punto di partenza".
Palladino a Dazn: "Ci sono dei valori"
Ai microfoni di Dazn: "Bisogna analizzare bene le partite, che danno spunti. Bisogna fare i complimenti al Napoli perché ha interpretato bene la partita, è venuto bene in avanti. Noi abbiamo messo Pasalic per tirare fuori il loro centrale, ma loro sono stati bravi. E' stato demerito nostro, della squadra, perché potevamo trovare meglio Pasalic. Nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione, mi è piaciuto lo spirito, hanno giocato come se non fosse successo niente nel primo tempo. Vuol dire che ci sono dei valori, mi porto a casa le cose su cui lavorare e le cose positive che sono tante".
Meglio con Scamacca?
Sull'impatto dell'attaccante azzurro: "Questa squadra ha sempre giocato 3-4-2-1 o 3-4-1-2, ce l'ha nelle corde. Ho avuto a disposizione tutta la squadra solo per due giorni, ho provato a trasmettere più concetti possibile. Nel secondo tempo con Scamacca abbiamo avuto più peso davanti, ci ha dato una mano. Ma ho grandi giocatori in attacco. Ci sono cose su cui lavorare".
Impressione sul gruppo: "Impressionato per la dedizione"
Sulla nuova avventura e le prime impressioni sulla squadra: "Sono dei soldati, mi hanno impressionato per dedizione, applicazione e voglia di uscire da questa situazione. Dobbiamo continuare a lavorare, ma ho avuto ottime sensazioni. Gli spunti dipendono da quello che si va a ritrovare nella partita. Bisogna rafforzare quanto di buono c'è stato e aggiustare quello che non ha funzionato".
Il debutto in Champions League
Palladino è anche atteso alla prima panchina in carriera in Champions League, le sensazioni: "Sono uno che si emoziona poco. Ovviamente fa piacere fare una competizione così importante, ma sono concentrato sulla partita di stasera, su ciò che ho da fare. Prepareremo al meglio la partita di Champions League. Abbiamo tre competizioni e ci teniamo bene a fare bene in tutte e tre".
