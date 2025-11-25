Palladino: "Emozione Champions, quei mesi fuori un'eternità. Ho studiato l'Arsenal"

"Indubbiamente già la parola Champions mette emozione, ma non c'è spazio per le emozioni, dobbiamo essere concentrati. L'Eintracht è una squadra forte, sappiamo che è una competizione importante, l'emozione la lasciamo al fischio d'inizio. Mi emoziona vedere i ragazzi che quotidianamente danno tutto e questo lascia ben sperare nel futuro, ho avuto belle risposte in questi giorni". Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell' Atalanta Raffaele Palladino alla vigilia del match contro l' Eintracht Francoforte . "La Champions League alza il livello, ci permette di competere con squadre forti. Bisogna avere rispetto dei nostri avversari, In Bundesliga stanno andando bene, fanno tanti gol, ma noi siamo venuti qui con la consapevolezza che possiamo fare una grande prestazione. Vogliamo ritrovare il nostro Dna".

Palladino: "Mesi fuori sono sembrati un'eternità"

"È sembrata una eternità stare fuori in questi mesi. Sono stati cinque mesi di grande esperienza professionale. Ho studiato l'inglese sia per questo lavoro che personale. Credo sia fondamentale. Sono andato in Inghilterra, ho visto tante squadre e tanti allenamenti. L'Arsenal mi ha impressionato. E' un campionato inglese che mi piace tanto, Arteta è un allenatore che mi affascina molto. Ho cercato di studiare tanto il campionato inglese e nel frattempo seguivo quello italiano perché la speranza era quella di ripartire al più presto", ha concluso l'ex tecnico della Fiorentina, tornato nuovamente ad allenare dopo aver rassegnato le dimissioni con i Viola.

Scamacca: "Sempre bello giocare in Champions"

Presente in conferenza anche l'attaccante dei bergamaschi Gianluca Scamacca, tornato al gol nell'ultima sfida in campionato contro il Napoli: "Nella scorsa partita sono entrato carico, ma la cosa che mi è piaciuta e che non vedevo da tanto tempo è che abbiamo giocato insieme. Ho rivisto una squadra unita, questa è la cosa più importante al di là di chi gioca o meno". L'ex West Ham ha poi ribadito che la differenza di rendimento della squadra tra campionato e Champions non è dovuta all'atteggiamento: "Nessuno entra in campo pensando che la Champions sia più importante, ogni partita che facciamo diamo il 100%. I dati dicono che abbiamo fatto meglio rispetto al campionato, non c'è dubbio, ma cercheremo di cambiare l'inerzia. È sempre bello giocare in questa competizione, io la rincorro da due anni. Sarà una partita intensa e difficile, faremo di tutto per portare a casa la vittoria".