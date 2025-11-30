Tuttosport.com
Lookman, un calcio al passato. Per l'Atalanta e per la Nigeria

Ha scritto John Galsworthy, Nobel per la letteratura: "Chi non pensa al futuro, non ne avrà uno". Ora ce l'ha di nuovo...
Xavier Jacobelli
1 min
Lookman, un calcio al passato. Per l'Atalanta e per la Nigeria© LAPRESSE
Nella sera di Francoforte, per dare un calcio a un'estate tormentata e tormentosa, gli sono bastate otto parole. "Il passato é passato, conta solo il presente", ha detto Ademola Lookman dopo avere aperto il tris all'Eintracht, disputato la migliore partita della sua stagione, rilanciato se stesso ritrovando lo spirito di Dublino., Ricordate? Era il 22 maggio dell'anno scorso, Aviva Stadium, finale di Europa League, Atalanta-Bayer Leverkus

