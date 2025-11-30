Lookman, un calcio al passato. Per l'Atalanta e per la Nigeria

Nella sera di Francoforte, per dare un calcio a un'estate tormentata e tormentosa, gli sono bastate otto parole. "Il passato é passato, conta solo il presente", ha detto Ademola Lookman dopo avere aperto il tris all'Eintracht, disputato la migliore partita della sua stagione, rilanciato se stesso ritrovando lo spirito di Dublino., Ricordate? Era il 22 maggio dell'anno scorso, Aviva Stadium, finale di Europa League, Atalanta-Bayer Leverkus