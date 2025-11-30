Tuttosport.com
Palladino: "Alla Fiorentina auguro il meglio, ho abbracciato tutti i miei ex giocatori"

Il commento del tecnico dell'Atalanta dopo la vittoria in casa contro la squadra viola: "Questo spirito mi piace"
2 min
Palladino: "Alla Fiorentina auguro il meglio, ho abbracciato tutti i miei ex giocatori"© Redazione
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

"E' stata una bella settimana, vincere in Champions e poi qui in casa davanti ai nostri tifosi. È stata una giornata importante, ho visto tutto il gruppo coinvolto con dei ragazzi fantastici. Hanno dato una grande risposta, perchè la partita non era facile contro una Fiorentina viva che aveva voglia di fare risultato". Così l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro la Fiorentina nel 13° turno di campionato. "Siamo molto soddisfatti di non aver preso gol, gli attaccanti sono stati cinici. Voglio questa mentalità, perchè la strada è quella giusta", ha aggiunto.

Il commento di Palladino

"Il merito è dei ragazzi, io ho portato le mie idee. L'umore non era dei migliori, ho provato ad instaurare un rapporto di dialogo e di sintonia. Li ho responsabilizzati, ma se non c'era un grande gruppo tutto questo non era possibile in così poco tempo. Sono davvero molto soddisfatto", ha detto ancora Palladino. "Io ho cercato di dare una identità alla squadra, ma non era facile. Non ho la bacchetta magica, il merito è dei ragazzi ripeto. Sono tutti coinvolti, anche chi non gioca ed è in panchina. Questo spirito mi piace, la mentalità deve essere questa. Mi è piaciuto il coraggio della squadra", ha spiegato Palladino.

Sulla Fiorentina

Poi, a Dazn, sulla Fiorentina: "Tocchi il mio cuore, quei ragazzi hanno dato tutto per me. La maggior parte sono gli stessi e a fine partita volevo stringerli uno ad uno. Li ho abbracciati tutti. Hanno grandi valori umani e tecnici, faccio i complimenti a mister Vanoli per esser venuto qui a giocarsela al massimo. Ci hanno messo in difficoltà, auguro solo il meglio alla Fiorentina perché lo scorso anno sono stato davvero bene e sono legato a loro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

