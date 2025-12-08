Palladino: "Atalanta, col Chelsea dimostra chi sei. Voglio la partita perfetta"

BERGAMO - "Si riparte con la consapevolezza di aver offerto una prestazione al di sotto dei nostri standard . Il confronto con i ragazzi è stato onesto e diretto: ho visto nei loro occhi un profondo dispiacere per come si sono sviluppati gli eventi a Verona". Così, in conferenza stampa alla vigilia del delicato match di Champions League contro il Chelsea di Enzo Maresca ("Sono sinceramente felice per il percorso che sta facendo. Ci lega un'amicizia che parte da lontano, dai tempi condivisi alla Juventus , e ritrovarci qui è un piacere"), il tecnico dell' Atalanta Raffaele Palladino torna sulla scottante sconfitta rimediata al Bentegodi : "Non vogliamo e non dobbiamo ripetere prove del genere. La fortuna del calendario è che il calcio ti offre subito un'opportunità di riscatto : domani abbiamo l'occasione di misurarci contro il Chelsea e dimostrare chi siamo davvero. Ho la fortuna di allenare un gruppo composto prima di tutto da grandi uomini, che sentono forte il desiderio di rivalsa. Certi passaggi a vuoto non devono più accadere, è vero, ma piangersi addosso non serve : bisogna voltare pagina immediatamente. Tra la sfida ai Blues e la successiva gara contro il Cagliari dobbiamo ritrovare il nostro passo, dando tutto ciò che abbiamo".

Su Chelsea, Scamacca e Kolasinac

"A nessuno è piaciuto il rendimento offerto sabato. Dobbiamo metterci in testa che bisogna battagliare su tutti i campi, senza sconti. Ho necessità di stare sempre di più con i ragazzi per incidere a fondo. La squadra deve ritrovare l'entusiasmo perduto. Per uscire da questo momento serve quella leggerezza mentale fondamentale per giocare a calcio. L'obiettivo per domani sera è chiaro: vogliamo mettere in campo la partita perfetta. Vogliamo esprimerci ai massimi livelli, perché per raggiungere grandi traguardi serve il contributo di ogni singola component. Schiererò la formazione migliore possibile dall'inizio, ma in sfide di questo logorio fisico e mentale sarà fondamentale anche chi subentra. Chiunque metterà piede in campo dovrà dare il suo contributo per tentare l'impresa. Affrontare squadre così forti è fondamentale, perché ti aiuta a gestire e superare le difficoltà. Noi non pensiamo alla classifica, la nostra mentalità deve essere quella di ragionare partita dopo partita. E domani voglio una partita perfetta. Io, da ex attaccante, posso aiutare il reparto offensivo? Ne ho parlato direttamente con De Ketelaere. Vista la mia esperienza passata, voglio aiutarlo a tirare fuori il massimo: l'obiettivo è metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Scamacca sta mostrando miglioramenti costanti, ma da lui mi aspetto di più perché ha mezzi enormi. Deve continuare a lavorare per la squadra, certo, ma un attaccante deve vivere per il gol: deve ritrovare quel feeling viscerale con la rete. Kolasinac? Ha messo minuti importanti nelle gambe e i miglioramenti sono evidenti, ma rientrare a pieno regime dopo uno stop come il suo è un percorso complesso e faticoso. Non è ancora al 100%, è vero, ma è un ragazzo su cui puntiamo moltissimo. La squadra aveva un bisogno vitale di ritrovare un giocatore con le sue caratteristiche e il suo carisma", ha concluso Palladino.

La conferenza di De Keteleare

Accanto a mister Palladino, in sala stampa c'è Charles De Keteleaere: "Ero decisamente nervoso per l'epilogo della gara di Verona - le parole dell'ex Milan -, non lo nego. Ma quella tensione deve diventare la nostra forza: vogliamo riscattarci nella maniera migliore possibile e non c'è palcoscenico migliore di questo per farlo. Questo è l'apice della mia carriera finora? Sì, sento che è un ottimo momento per me, voglio continuare a mantenere questo standard di rendimento. Tuttavia, le prestazioni individuali ora passano in secondo piano: in questo momento conta sempre e solo la squadra. Il mio ruolo con Palladino? Mi trovo bene, è vero, ma ci sono ancora aspetti del mio gioco che devo e voglio migliorare. Credo fermamente che questa interpretazione del ruolo sia la strada migliore per dare un contributo concreto alla squadra. Indossare questi colori è un onore immenso, così come lo è aver lasciato un segno positivo in questi anni. Per domani le aspettative sono alte: immagino una serata magica, resa speciale dalla spinta unica dei nostri tifosi. Ci aspetta una battaglia contro una squadra tosta, solida. Loro hanno individualità di assoluta qualità, inutile negarlo, ma noi non siamo da meno. Scenderemo in campo per giocarcela a viso aperto, consapevoli della nostra forza".