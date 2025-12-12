Bellanova, anno finito: Palladino perde l'ex Torino, ecco quando torna

Raoul Bellanova tornerà in campo a gennaio. Il 2025 del laterale destro dell'Atalanta è finito al 17' della partita di Champions League giocata martedì con il Chelsea, quando ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. Gli esami di stamani hanno evidenziato una lesione muscolare di grado fra il primo e il secondo del bicipite femorale destro.