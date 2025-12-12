Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bellanova, anno finito: Palladino perde l'ex Torino, ecco quando torna

Sono arrivati i risultati degli esami per l'esterno della Dea infortunatosi nella sfida di Champions contro il Chelsea
2 min
Bellanova, anno finito: Palladino perde l'ex Torino, ecco quando torna© LAPRESSE
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

Raoul Bellanova tornerà in campo a gennaio. Il 2025 del laterale destro dell'Atalanta è finito al 17' della partita di Champions League giocata martedì con il Chelsea, quando ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. Gli esami di stamani hanno evidenziato una lesione muscolare di grado fra il primo e il secondo del bicipite femorale destro.

Quando torna Bellanova

Uno strappo che costringerà Bellanova, nazionale azzurro classe 2000, a uno stop fra le quattro e le cinque settimane. Potrebbe teoricamente tornare disponibile col Torino o a Pisa tra il 10 e il 16 gennaio prossimi, dopo aver saltato Cagliari, Genoa, Inter, Roma e Bologna. Assenza importante per Palladino che ha trovato comunque in Zappacosta, uno dei migliori contro i Blues, la soluzione per sopperire allo stop dell'ex Torino.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS