Palladino: "Non vogliamo questa classifica, ecco il nostro obiettivo. Su Scalvini..."

“Quanto è importante tornare a vincere in casa? Molto, ma pensiamo in primis alla continuità di prestazione oltre che i risultati. Dobbiamo partire dalla gara di Champions League, sarà fondamentale avere la mentalità giusta anche in campionato. Ho visto la squadra molto concentrata”. Lo ha dichiarato Raffaele Palladino in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro il Cagliari . “Rimonta in campionato? Dobbiamo provarci con tutte le forze e qualità che abbiamo: mentalità, fame e voglia di fare bene. Dal primo giorno dissi ai ragazzi che bisognava trovare il DNA giusto per far risalire l’Atalanta. Noi non vogliamo questa classifica e il nostro obiettivo è anche fare dei filotti” ha aggiunto il tecnico dell’ Atalanta .

Le parole di Palladino in conferenza

Su Ahanor: “E’ un talento che dobbiamo far crescere. Contro il Chelsea ha fatto una grande partita e mi piace molto il suo spirito: l’essere sfrontato e sfruttare al 110% ogni occasione data. Le partite di Serie A sono sempre difficili, anche contro le piccole. Domani affrontiamo un Cagliari che si difende benissimo oltre ad avere molti giocatori di gamba”. Sui recuperi di Bakker e Scalvini: “Bakker sta recuperando gradualmente. Ho un buon reparto esterni dove conto anche Musah che può essere utilizzato come jolly, aspettando anche ovviamente il rientro di Bellanova. Perderemo Kossounou causa Coppa d’Africa, ma abbiamo recuperato Kolasinac. Per me è fondamentale recuperare a pieno Scalvini: ha bisogno di minutaggio visto che è un giocatore importante”.