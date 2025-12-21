Genoa-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Genoa di De Rossi si è visto costretto a dover interrompere il proprio periodo positivo - due pareggi e due vittorie nelle quattro partite disputate dall'arrivo del tecnico romano - soltanto di fronte all'Inter di Chivu. I rossoblù proveranno a sfruttare stavolta il fattore casa, affrontando un'Atalanta altalenante in campionato. Della gara che andrà in scena questa sera ne ha parlato Raffaele Palladino, commentando il match così: "Dobbiamo risalire piano piano, sarà una scalata importantissima". Raffaele Palladino ha tracciato la linea: l'Atalanta deve tornare a vincere anche in trasferta. Il tecnico nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro il Genoa: "La squadra ha attraversato un periodo delicato, la vittoria con il Cagliari mi ha dato grandi risposte, per noi domani sarà una prova di maturità, vincere fuori casa per noi è importante, dobbiamo prenderla come se fosse una partita di Champions League, come se fosse la gara contro il Chelsea. Affrontiamo un Genoa in salute". È stata una settimana complicata in casa bergamasca per la scomparsa del padre di Mario Pasalic: "È stata una settimana molto toccante, ieri insieme a una delegazione della squadra e alla dirigenza siamo andati in Croazia da Mario a portare la nostra vicinanza: credo che oltre a essere una squadra siamo una famiglia, vogliamo essere vicini a lui. Domani non ci sarà ha bisogno di un po' di tempo, lo aspettiamo".