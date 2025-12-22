Calcio sotto l'albero: domenica Atalanta-Inter gratis su Dazn

TORINO
- In arrivo su Dazn il terzo match trasmesso anche gratuitamente e senza abbonamento: la grande sfida a tinte nerazzurre tra Atalanta e Inter
, in programma domenica 28 dicembre alle 20.45. Si tratta dell’ultimo impegno di Serie A del 2025, scelto per la trasmissione in chiaro dalla principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo. Alla New Balance Arena, l’Atalanta ospiterà l’Inter
nel periodo di “abbuffata di Serie A”, con le squadre impegnate in campo durante le feste. La squadra di Palladino
arriva all’appuntamento in grande fiducia, trascinata dalle recenti vittorie contro il Genoa e il Cagliari. L’Inter di Chivu
, rientrata in Italia dopo l’impegno in Supercoppa, punta ora a preparare al meglio questa sfida e a difendere la propria posizione in cima alla classifica, con Milan
e Napoli che restano in scia.
A raccontare ogni istante di questo attesissimo match sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Alessio De Giuseppe offrirà aggiornamenti direttamente da bordocampo. Nel pre e post partita si accenderanno anche le telecamere di Fuoriclasse – powered by Haier, con Diletta Leotta a condurre le analisi in studio insieme a Luca Toni, Ciro Ferrara e Federica Zille.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, eccezionalmente per tutto il periodo natalizio, gli abbonati ai piani Sports, Goal, MyClub Pass e Full potranno seguire i contenuti sportivi inclusi nel proprio pacchetto su due reti internet differenti in contemporanea, senza alcun costo aggiuntivo.