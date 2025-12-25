L'Atalanta blinda tutti: campionato e Champions, Palladino vuole rimonta e sogno

In casa Atalanta, con la classifica da risalire e diversi elementi che trovano poco spazio, del mercato si parla soprattutto per sistemare situazioni in uscita. E dei giocatori in prestito, ogni riferimento a Palestra (classe 2005) che sta facendo benissimo a Cagliari è voluto, sono più che altro le pretendenti a parlare visto che l'Atalanta non ha nessun motivo per considerare, oggi, la sua cessione. Rosa alla mano, in tutti i reparti la Dea ha abbondanza di soluzioni. Dietro anche senza Kossounou e Djimsiti (per un paio di settimane, forse, ancora) restano 4 elementi più De Roon visto che ha recuperato anche Scalvini. Sugli esterni con Bellanova in recupero sono in 4 per 2 posti e a fine gennaio tornerà a disposizione anche Bakker mentre è al centro che forse un giocatore in più è effettivamente a disposizione. De Roon ed Ederson più Pasalic (tornato ieri ad allenarsi in gruppo dopo il lutto che lo ha coolpito), Musah e Brescianini fanno 5 calciatori per 2 posti, con l'ex Frosinone che sta trovando davvero pochissimo minutaggio ed è l'unico del gruppo, portieri esclusi, a non aver mai giocato almeno una volta dall'inizio. Su di lui ci sarebbe il Cagliari (con cui i rapporti sono ottimi, potrebbe partire in prestito), in Spagna dicono che Ederson piace all'Atletico Madrid ma pare più un'operazione per giugno.