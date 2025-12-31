Ederson blindato, Lookman fuori mercato: l’Atalanta non vuole indebolirsi

Per Zappacosta e Bakker lavoro individuale alla ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta contro l'Inter, che è servita per iniziare l'avvicinamento ad Atalanta-Roma di sabato 3 gennaio (ore 20.45) a Bergamo. Il gruppo di Palladino si è ritrovato ieri a Zingonia, lo stop interno contro la squadra di Chivu ha dato parecchio fastidio per i due errori che lo hanno deciso (quello di Djimsiti in occasione del gol di Martinez, quello di Samardzic che ha mancato il pari nel finale) ma non c'è tempo di rimuginare troppo perché la gara contro il grande ex, Gasperini, è ormai nel mirino. Pensando al mercato, le parole di Palladino nei giorni scorsi ("Dopo queste tre gare sicuramente faremo delle valutazioni" aveva dichiarato) fanno pensare che dall’8 gennaio in avanti l’Atalanta ragionerà eventualmente su come muoversi, ma non ci sarà una rivoluzione. I due più chiacchierati, ovvero Lookman ed Ederson (ambito dall’Inter, comunque), non sono in uscita e pure i diretti interessati, con le dichiarazioni degli ultimi giorni, hanno lanciato segnali di continuità pensando all’imminente mercato.