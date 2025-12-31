Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ederson blindato, Lookman fuori mercato: l’Atalanta non vuole indebolirsi

Nessuna rivoluzione in vista per la squadra nerazzurra, che sabato 3 gennaio attenderà la Roma dell’ex Gasperini
Fabio Gennari
3 min
Ederson blindato, Lookman fuori mercato: l’Atalanta non vuole indebolirsi © Getty Images
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

Per Zappacosta e Bakker lavoro individuale alla ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta contro l'Inter, che è servita per iniziare l'avvicinamento ad Atalanta-Roma di sabato 3 gennaio (ore 20.45) a Bergamo. Il gruppo di Palladino si è ritrovato ieri a Zingonia, lo stop interno contro la squadra di Chivu ha dato parecchio fastidio per i due errori che lo hanno deciso (quello di Djimsiti in occasione del gol di Martinez, quello di Samardzic che ha mancato il pari nel finale) ma non c'è tempo di rimuginare troppo perché la gara contro il grande ex, Gasperini, è ormai nel mirino. Pensando al mercato, le parole di Palladino nei giorni scorsi ("Dopo queste tre gare sicuramente faremo delle valutazioni" aveva dichiarato) fanno pensare che dall’8 gennaio in avanti l’Atalanta ragionerà eventualmente su come muoversi, ma non ci sarà una rivoluzione. I due più chiacchierati, ovvero Lookman ed Ederson (ambito dall’Inter, comunque), non sono in uscita e pure i diretti interessati, con le dichiarazioni degli ultimi giorni, hanno lanciato segnali di continuità pensando all’imminente mercato.

Obiettivo avere una rosa per competere per un posto in Europa

Per il resto, l’Atalanta come sempre sarà vigile ma possono eventualmente uscire alcuni di quei giocatori che stanno trovando poco o pochissimo spazio. Chiaro che le valutazioni sulla rosa fatte con mister Palladino potrebbero aprire nuovi scenari, ma l’Atalanta ha fatto investimenti importanti e pensare che possano essere mandati all’aria dopo solo metà stagione (con pure un cambio di guida tecnica in panchina) è francamente difficile da ipotizzare. L’obiettivo della società orobica è quello di uscire dal mercato di gennaio con una rosa competitiva per raggiungere un piazzamento europeo, in grado di battagliare in Champions e provare anche ad arrivare fino in fondo in Coppa Italia. I risultato del girone di andata, per puntare in alto, vanno migliorati, ma il gruppo a disposizione di Palladino viene considerato di livello dalla dirigenza: eventuali cambiamenti più radicali saranno valutati in estate.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS