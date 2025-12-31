Ederson blindato, Lookman fuori mercato: l’Atalanta non vuole indebolirsi

Per Zappacosta e Bakker lavoro individuale alla ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta contro l'Inter, che è servita per iniziare l'avvicinamento ad Atalanta-Roma di sabato 3 gennaio (ore 20.45) a Bergamo. Il gruppo di Palladino si è ritrovato ieri a Zingonia, lo stop interno contro la squadra di Chivu ha dato parecchio fastidio per i due errori che lo hanno deciso (quello di Djimsiti in occasione del gol di Martinez, quello di Samardzic che ha mancato il pari nel finale) ma non c'è tempo di rimuginare troppo perché la gara contro il grande ex, Gasperini, è ormai nel mirino. Pensando al mercato, le parole di Palladino nei giorni scorsi ("Dopo queste tre gare sicuramente faremo delle valutazioni" aveva dichiarato) fanno pensare che dall’8 gennaio in avanti l’Atalanta ragionerà eventualmente su come muoversi, ma non ci sarà una rivoluzione. I due più chiacchierati, ovvero Lookman ed Ederson (ambito dall’Inter, comunque), non sono in uscita e pure i diretti interessati, con le dichiarazioni degli ultimi giorni, hanno lanciato segnali di continuità pensando all’imminente mercato.
Obiettivo avere una rosa per competere per un posto in Europa
Per il resto, l’Atalanta come sempre sarà vigile ma possono eventualmente uscire alcuni di quei giocatori che stanno trovando poco o pochissimo spazio. Chiaro che le valutazioni sulla rosa fatte con mister Palladino potrebbero aprire nuovi scenari, ma l’Atalanta ha fatto investimenti importanti e pensare che possano essere mandati all’aria dopo solo metà stagione (con pure un cambio di guida tecnica in panchina) è francamente difficile da ipotizzare. L’obiettivo della società orobica è quello di uscire dal mercato di gennaio con una rosa competitiva per raggiungere un piazzamento europeo, in grado di battagliare in Champions e provare anche ad arrivare fino in fondo in Coppa Italia. I risultato del girone di andata, per puntare in alto, vanno migliorati, ma il gruppo a disposizione di Palladino viene considerato di livello dalla dirigenza: eventuali cambiamenti più radicali saranno valutati in estate.