Zappacosta recuperato per Atalanta-Roma: le ultime novità dall'allenamento

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Inter, l' Atalanta si prepara a giocare un altro big match. Sabato alle 20:45, infatti, la squadra di Palladino affronterà la Roma , in una sfida da vincere a ogni costo. La Dea vuole infatti conquistare tre punti per avvicinarsi alla testa della classifica, ma per farlo dovrà cercare di fermare i giallorossi, in questo momento quarto in classifica. L'allenatore nerazzurro avrà bisogno dei suoi uomini migliori e dall'allenamento arrivano buone notizie: Zappacosta ha recuperato e sarà a disposizione .

Da Zappacosta a Bellanova, le ultime dall'allenamento

L'esterno destro, infatti, nell'ultima giornata di Serie A era stato costretto a uscire dal campo per un problema al flessore destro, sostituito da Musah. Un semplice affaticamento, che Zappacosta ha già superato e che non lo fermerà in vista della sfida contro la Roma. Restano invece indisponibili Bakker, che sta ancora recuperando dopo l'infortunio al legamento crociato destro, e Bellanova, il cui rientro è previsto contro il Torino (10 gennaio) o contro il Pisa (16 gennaio).

La probabile formazione dell'Atalanta

Zappacosta contro la Roma ci sarà, con ballottaggio tra Bernasconi e Zalewski sulla sinistra. In mediana i favoriti sono invece De Roon ed Ederson, con Hien, Kolasinac e uno tra Scalvini e Djimsiti in difesa, a proteggere la porta di Carnesecchi. Il dubbio più grande riguarda però l'attacco, perchè se De Ketelaere e Scamacca sembrano sicuri di una maglia da titolare, il nome dell'altro trequartista resta in dubbio. Nelle ultime uscite hanno giocato Maldini e Pasalic, mentre contro i giallorossi potrebbe toccare a Kamaldeen Sulemana. Più difficile invece pensare a Samardzic.