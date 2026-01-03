Palladino e la lite con Gasperini: "Cose di campo. Atalanta, è la gara della svolta"

Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria interna dell' Atalanta contro la Roma decisa dalla rete di Scalvini . Il tecnico della Dea ha dichiarato: “Serata perfetta e magica, la volevamo e ci tenevamo a vincere questa partita per iniziare il 2026 con buoni propositi. Affrontavamo la migliore difesa, la Roma è una squadra in salute e con un allenatore bravissimo. È stata una partita fatta di intensità e fisicità, mi è piaciuto lo spirito della squadra e abbiamo avuto coraggio. La squadra ha risposto bene, ha fatto ciò che avevo chiesto. Sono fortunato ad avere un gruppo così”.

Le parole di Palladino

“Oggi ho avuto grandi risposte da tutte. Da tempo cerco di stimolare e dare fiducia. Vado molto sulla meritocrazia. Zalewski ha fatto una partita fantastica, così come Krstovic, Bernasconi, De Roon… Abbiamo fatto la partita che volevamo, siamo felici. Il rammarico è non aver fatto il secondo gol nel primo tempo, ma mi è piaciuto vincere soffrendo”. Sulle scintille nel finale ha aggiunto: “Cose di campo, capitano. Io e Gasperini ci conosciamo, mi ha allenato. Era su un episodio di Mancini, ma non è successo nulla”. Poi sulla gara: “Siamo partiti davvero forte e abbiamo messo sotto la Roma sotto tutti i punti di vista. Abbiamo strameritato nel primo tempo, potevamo fare almeno un altro gol. Inoltre non ho capito il perché del gol annullato… Nella ripresa sapevamo di poter calare dal punto di vista fisico, ci aspettavamo che la Roma potesse palleggiare un po’ di più. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, non abbiamo rischiato praticamente nulla. Il mio desiderio è riportare l’Atalanta dove merita, ma sono stati persi tanti punti all’inizio. Prima del mio arrivo la squadra era tredicesima, ora abbiamo iniziato questa scalata e siamo in una posizione migliore di classifica. Abbiamo preso la strada giusta, questa sera è stata la partita della svolta. Abbiamo battuto una squadra che sta in una posizione altissima di classifica, ha la migliore difesa e grandi calciatori. Noi dobbiamo pedalare forte, pensare partita dopo partita. Cercheremo di continuare a fare questa scalata”.