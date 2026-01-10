Tuttosport.com
Palladino lancia l'Atalanta: "Continuiamo a risalire. Ecco da chi voglio altri gol"

Il commento del tecnico nerazzurro dopo il successo contro il Torino: "Ho visto la squadra scendere in campo con la mentalità giusta"
2 min
Palladino lancia l'Atalanta: "Continuiamo a risalire. Ecco da chi voglio altri gol"© ANSA
Sono soddisfatto del risultato, oggi volevo una prestazione di carattere e personalità. Ho visto una squadra oggi scendere in campo con la mentalità giusta, il rammarico è quello di aver lasciato la partita viva, nel calcio può succedere qualsiasi cosa. Sono contento per Pasalic che ha fatto un gol molto bello. Continuiamo a risalire”. Lo ha detto Raffaele Palladino ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Torino nel 20° turno di Serie A. “Le partite più difficili sono quelle che affronteremo prossimamente: Pisa e Parma sono due avversari difficili da affrontare. Lo spirito dell’Atalanta deve rimanere questo, i ragazzi mi stanno dando tanto, chiunque gioca. Difendiamo da squadra vera, gli attaccanti sono i primi a sacrificarsi" ha aggiunto il tecnico dei bergamaschi.

Le parole di Palladino dopo Atalanta-Torino

“La metodologia che ho adottato è diversa da quella precedente. Abbiamo cercato di alzare l’intensità degli allenamenti, dobbiamo essere più cinici negli ultimi metri. Pochi gol? Ci mancano giocatori importanti: abbiamo fuori Kossounou, Lookman, Bellanova, la scorsa giornata è mancato Scamacca. Dobbiamo trovare gol anche da altri reparti, Zappacosta oggi ci è andato vicino, Bernasconi sta migliorando sotto questo aspetto“ ha concluso Palladino.

 

 

 

