Palladino lancia l'Atalanta: "Continuiamo a risalire. Ecco da chi voglio altri gol"

“Sono soddisfatto del risultato, oggi volevo una prestazione di carattere e personalità. Ho visto una squadra oggi scendere in campo con la mentalità giusta, il rammarico è quello di aver lasciato la partita viva, nel calcio può succedere qualsiasi cosa. Sono contento per Pasalic che ha fatto un gol molto bello. Continuiamo a risalire”. Lo ha detto Raffaele Palladino ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Torino nel 20° turno di Serie A. “Le partite più difficili sono quelle che affronteremo prossimamente: Pisa e Parma sono due avversari difficili da affrontare. Lo spirito dell’Atalanta deve rimanere questo, i ragazzi mi stanno dando tanto, chiunque gioca. Difendiamo da squadra vera, gli attaccanti sono i primi a sacrificarsi" ha aggiunto il tecnico dei bergamaschi.