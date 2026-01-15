Palladino alla Fabregas: “Hanno il campo più stretto!”. Poi presenta Raspadori

Alla vigilia di Pisa-Atalanta , Raffaele Palladino si è presentato in conferenza stampa con idee chiare e grande fiducia nei suoi uomini. Il tecnico nerazzurro ha acceso i riflettori sul nuovo acquisto Giacomo Raspadori , simbolo di un reparto offensivo ricco di talento e soluzioni, ma ha anche richiamato tutti alla massima attenzione contro un avversario insidioso. Tra ambizioni, crescita della squadra e punto sull’infermeria, il tecnico della Deaha ribadito la mentalità che vuole vedere in campo: fame, continuità e voglia di spingersi oltre i limiti già raggiunti.

Pisa-Atalanta, conferenza Palladino

L'allenatore dell'Atalanta ha presentato subito il neo acquisto Raspadori: "Lui è un calciatore forte che ha completato il reparto offensivo e ha alzato il livello dell'Atalanta. Mi è sempre piaciuto molto e la società essendo molto ambiziosa sono riusciti a portarlo a Bergamo. In attacco siamo molto forti. Quanto è fondamentale avere un reparto offensivo così largo e competitivo? Molto. Con l'arrivo di Raspadori l'Atalanta ha molte soluzioni, oltre ai vari Samardzic, De Ketelaere, Maldini, Lookman anche Krstovic che sta facendo molto bene. Loro sanno che devono spingere in allenamento, però sono molto soddisfatto di loro. Ho una squadra pronta a tutto, dove tutti sanno cogliere le occasioni".

Palladino ha poi parlato della crescita della Dea: "Vedo una squadra affamata, preparata e con la voglia di fare bene. Chiaro che le insidie sono sempre dietro l'angolo, perché le cosiddette "piccole" ti possono fermare. I dettagli faranno la differenza e domani affrontiamo una squadra difficile dove servirà la mentalità giusta. Il Pisa è una squadra molto verticale, giocano su qualsiasi contropiede riadattandosi a qualsiasi ruolo. Ha messo in difficoltà molte squadre. All'Atalanta chiedo di fare la partita giusta: noi se entriamo in campo con la giusta attenzione possiamo fare la differenza. Loro hanno il campo più stretto, ma ciò non cambia niente: noi dobbiamo essere pronti a tutto e riadattarsi sempre con la priorità di voler vincere".