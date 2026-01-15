Palladino alla Fabregas: “Hanno il campo più stretto!”. Poi presenta Raspadori

Alla vigilia di Pisa-Atalanta, Raffaele Palladino si è presentato in conferenza stampa con idee chiare e grande fiducia nei suoi uomini. Il tecnico nerazzurro ha acceso i riflettori sul nuovo acquisto Giacomo Raspadori, simbolo di un reparto offensivo ricco di talento e soluzioni, ma ha anche richiamato tutti alla massima attenzione contro un avversario insidioso. Tra ambizioni, crescita della squadra e punto sull’infermeria, il tecnico della Deaha ribadito la mentalità che vuole vedere in campo: fame, continuità e voglia di spingersi oltre i limiti già raggiunti.
Pisa-Atalanta, conferenza Palladino
L'allenatore dell'Atalanta ha presentato subito il neo acquisto Raspadori: "Lui è un calciatore forte che ha completato il reparto offensivo e ha alzato il livello dell'Atalanta. Mi è sempre piaciuto molto e la società essendo molto ambiziosa sono riusciti a portarlo a Bergamo. In attacco siamo molto forti. Quanto è fondamentale avere un reparto offensivo così largo e competitivo? Molto. Con l'arrivo di Raspadori l'Atalanta ha molte soluzioni, oltre ai vari Samardzic, De Ketelaere, Maldini, Lookman anche Krstovic che sta facendo molto bene. Loro sanno che devono spingere in allenamento, però sono molto soddisfatto di loro. Ho una squadra pronta a tutto, dove tutti sanno cogliere le occasioni".
Palladino ha poi parlato della crescita della Dea: "Vedo una squadra affamata, preparata e con la voglia di fare bene. Chiaro che le insidie sono sempre dietro l'angolo, perché le cosiddette "piccole" ti possono fermare. I dettagli faranno la differenza e domani affrontiamo una squadra difficile dove servirà la mentalità giusta. Il Pisa è una squadra molto verticale, giocano su qualsiasi contropiede riadattandosi a qualsiasi ruolo. Ha messo in difficoltà molte squadre. All'Atalanta chiedo di fare la partita giusta: noi se entriamo in campo con la giusta attenzione possiamo fare la differenza. Loro hanno il campo più stretto, ma ciò non cambia niente: noi dobbiamo essere pronti a tutto e riadattarsi sempre con la priorità di voler vincere".
I recuperati e gli indisponibili
Palladino ha speso belle parole anche per Bernasconi: "Lui è un giovane con molta personalità dove ha retto l'urto anche della Champions League. Sta facendo molto bene ed è un grande professionista. Mi piace molto come si impone questo ragazzo. Sicuramente deve continuare così e migliorare in tutto: diamogli tempo e crescerà bene". Poi Palladino ha fatto chiarezza sulle condizioni della squadra: "Kossounou e Kolasinac come stanno? Bene. Odilon ha fatto ieri allenamento differenziato e ci sarà così come Sead che ha recuperato dall'infortunio. Non ci saranno Bellanova, Djimsiti e Lookman".
L'obiettivo dell'Atalanta
Poi ha proseguito: "Quanto è importante avere tanti giocatori italiani in rosa? Importantissimo, ma noi non facciamo distinzioni. Abbiamo giocatori pronti, poi è chiaro che Raspadori è un giocatore che ha tutto e può fare tanto sia all'Atalanta che in Nazionale. Zalewski in pianta stabile davanti? Lui è un giocatore molto forte: capace di riadattarsi in qualsiasi posizione. Davanti mi sta dando qualità e imprevedibilità, poi è chiaro che può giocare anche come esterno di centrocampo". Palladino ha poi fissato le ambizioni del club: "Dove può arrivare questa Atalanta? Ci sono 54 punti da qui alla fine e dobbiamo avere l'ambizione di fare più punti possibili. Stiamo facendo un grande percorso, ma va dato merito a questi ragazzi. Non abbiamo fatto ancora niente, e il nostro obiettivo è quello di fare molto più dei 28 punti fatti all'andata: chiederò più continuità perché è un momento buono e bisogna cavalcarlo".
Alla vigilia di Pisa-Atalanta, Raffaele Palladino si è presentato in conferenza stampa con idee chiare e grande fiducia nei suoi uomini. Il tecnico nerazzurro ha acceso i riflettori sul nuovo acquisto Giacomo Raspadori, simbolo di un reparto offensivo ricco di talento e soluzioni, ma ha anche richiamato tutti alla massima attenzione contro un avversario insidioso. Tra ambizioni, crescita della squadra e punto sull’infermeria, il tecnico della Deaha ribadito la mentalità che vuole vedere in campo: fame, continuità e voglia di spingersi oltre i limiti già raggiunti.
Pisa-Atalanta, conferenza Palladino
L'allenatore dell'Atalanta ha presentato subito il neo acquisto Raspadori: "Lui è un calciatore forte che ha completato il reparto offensivo e ha alzato il livello dell'Atalanta. Mi è sempre piaciuto molto e la società essendo molto ambiziosa sono riusciti a portarlo a Bergamo. In attacco siamo molto forti. Quanto è fondamentale avere un reparto offensivo così largo e competitivo? Molto. Con l'arrivo di Raspadori l'Atalanta ha molte soluzioni, oltre ai vari Samardzic, De Ketelaere, Maldini, Lookman anche Krstovic che sta facendo molto bene. Loro sanno che devono spingere in allenamento, però sono molto soddisfatto di loro. Ho una squadra pronta a tutto, dove tutti sanno cogliere le occasioni".
Palladino ha poi parlato della crescita della Dea: "Vedo una squadra affamata, preparata e con la voglia di fare bene. Chiaro che le insidie sono sempre dietro l'angolo, perché le cosiddette "piccole" ti possono fermare. I dettagli faranno la differenza e domani affrontiamo una squadra difficile dove servirà la mentalità giusta. Il Pisa è una squadra molto verticale, giocano su qualsiasi contropiede riadattandosi a qualsiasi ruolo. Ha messo in difficoltà molte squadre. All'Atalanta chiedo di fare la partita giusta: noi se entriamo in campo con la giusta attenzione possiamo fare la differenza. Loro hanno il campo più stretto, ma ciò non cambia niente: noi dobbiamo essere pronti a tutto e riadattarsi sempre con la priorità di voler vincere".