Palladino: "Atalanta tra le prime 8? Non dobbiamo fare conti. Lookman voleva esserci a ogni costo"

L' Atalanta vuole riscattare il deludente pareggio contro il Pisa e avrà l'occasione di farlo nell'importantissima sfida di Champions League contro l' Athletic Bilbao . I nerazzurri sono al momento tra le prime otto squadre della League Phase e vorranno vincere a ogni costo così da evitare i playoff. Alla vigilia della partita l'allenatore della Dea, Raffaele Palladino, è quindi intervenuto in conferenza stampa: " Dopo certe cadute ci si rialza sempre : lo ha sempre dimostrato questa squadra e i ragazzi stanno molto bene fisicamente e hanno grande entusiasmo. Oggi ho visto uno degli allenamenti più belli: voglio vedere tutti quanti partecipi. Si riparte dallo spirito di questi due mesi . La Champions ti da una grande carica agonistica, ma dovrebbe riguardare anche il campionato. Domani abbiamo anche una grande opportunità per fare bene. Dopo il Chelsea abbiamo fatto 6 vittorie e ciò dimostra che la squadra sta crescendo partita dopo partita". I nerazzurri sembrano quasi fare più difficoltà con le piccole che con le così dette big: " Sta accadendo a tutti . In una gara può accadere di tutto: anche le piccole possono fare la differenza. Noi dobbiamo mettere la mentalità giusta, ma è bisogna anche dare i meriti agli avversari".

Obiettivo prime otto

L'obiettivo è raggiungere la qualificazione diretta: "Basteranno 16 punti? Il format nuovo è assai avvincente. Tuttavia non dobbiamo fare calcoli e ragionare partita dopo partita dove possiamo fare qualcosa di unico. Vogliamo fare la storia. Affrontiamo una squadra preparata e molto forte: può avere delle assenze o risultati negativi nell'ultimo periodo, ma in Champions i valori possono essere ribaltati. L'Atalanta dovrà fare una grande prestazione e lì i dettagli faranno la differenza". Sulla Champions: "Siamo felici di giocarla e ci aiuta a migliorarci, ma l'Atalanta è una squadra capace di stare in tre competizioni: noi non vogliamo accontentarci, seppur siamo orgogliosi di giocare la Coppa dei Campioni. Ci aiuta molto nei dettagli perché le altre vanno molto forte: noi dobbiamo dare continuità ai nostri risultati". Poi un messaggio per la scomparsa di Commisso: "Rocco resterà per sempre nel mio cuore. Lui mi ha voluto bene insieme alla sua famiglia, una persona che mi ha dato tanto: un presidente dallo spessore umano fantastico. Persone così s'incontrano poco nel mondo del calcio".

Modulo e infortunati: il punto di Palladino

Sul possibile modulo ha aggiunto: "4-2-3-1? Noi abbiamo una grande rosa di qualità. Quello che conta al di là dei numeri è quello di attaccare insieme e difendere insieme. Abbiamo tante soluzioni tra Raspadori, Scamacca, Lookman, De Ketelaere, Maldini, Krstovic, Samardzic: le soluzioni ci sono". Poi sulle condizioni dei giocatori ha aggiunto: "Sulla carta Lookman doveva rientrare domani, ma voleva a tutti i costi giocare questa partita. Sta dimostrando senso di attaccamento alla squadra e sono contento di questo. Djimsiti è disponibile. Bakker sta recuperando gradualmente. L'Atalanta è una squadra competitiva e molto intensa: noi ci teniamo domani a fare questi tre punti importanti". Il Bilbao invece avrà tante assenze: "Non peseranno, perché loro nel complesso sono una squadra di quantità, qualità e competitività. Ciò che conta è preparare la partita nel giusto modo e con la giusta attenzione".