Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Quei 16 minuti di blackout Atalanta fulminata dall'orgoglio basco

Dominato l'Athletic nel primo tempo, chiuso in vantaggio grazie a Scamacca, la Dea era terza nel girone e si era illusa di essere già negli ottavi. Ma uno strepitoso Athletic ha castigato tre volte la difesa di burro dei bergamaschi. Unica consolazione: playoff aritmeticamente sicuri
Xavier Jacobelli
1 min
Quei 16 minuti di blackout Atalanta fulminata dall'orgoglio basco© © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

Et etsi, non arrenderti, è la traduzione basca di mòla mia, motto che dice tutto dei bergamaschi. Il problema è che, dopo aver dominato in lungo e in largo l'Athletic nel primo tempo con il corollario del gran tiro di Bernasconi fuori di un soffio, del gol annullato a CDK per fuorigioco e del palo colpito dal medesimo, nella ripresa i bergamaschi hanno mollato e i baschi no. In 26 minuti, gli scatenati uomini di Valverde hanno rimontato la rete di

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS