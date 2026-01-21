Et etsi, non arrenderti, è la traduzione basca di mòla mia, motto che dice tutto dei bergamaschi. Il problema è che, dopo aver dominato in lungo e in largo l'Athletic nel primo tempo con il corollario del gran tiro di Bernasconi fuori di un soffio, del gol annullato a CDK per fuorigioco e del palo colpito dal medesimo, nella ripresa i bergamaschi hanno mollato e i baschi no. In 26 minuti, gli scatenati uomini di Valverde hanno rimontato la rete di