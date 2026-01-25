Atalanta, vietato fallire contro il Parma: Palladino verso la rivoluzione per l'assalto all'Europa

Una partita importante, da giocare senza pensare alla gara di mercoledì, a Bruxelles, che vale molto in chiave qualificazione Champions (gli ottavi di finale, vincendo, sono ancora possibili), con l’obiettivo di mantenere le distanze rispetto al Como che, con il 6-0 di ieri al Torino, è scappato a +8 e nel prossimo turno ospiterà proprio la formazione di Palladino al Sinigaglia.

Quella contro il Parma, per la Dea, è una gara da non fallire. In palio ci sono 3 punti pesanti, dopo il mezzo passo falso di Pisa è ancora più necessario ottenere una vittoria perché chi sta correndo in vetta e occupa le posizioni che valgono Champions, Europa e Conference League, continua a macinare punti e quindi bisogna stare al passo. Giusto anche sottolineare come in certi momenti della stagione, anche mettendo in conto un po’ di fatica e difficoltà, chi sta davanti deve ottenere punti e vittorie facendo valere fattore campo e maggior tasso tecnico.